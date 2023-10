Trasforma le castagne in teneri pupazzetti: la decorazione autunnale facilissima da fare con i tuoi bambini

Vuoi trasformare le castagne in teneri pupazzetti? Sono adatti anche ai bambini: la decorazione autunnale più semplice da fare.

L’autunno è la stagione ideale per poter portare in tavola le castagne. In realtà si aspetta con ansia questo periodo solo per mangiare questo delizioso frutto. Proprio in questi mesi, tra i vicoli delle strade si sente un odore unico di caldarroste che ci fa fermare subito, acquistandone un sacchetto. Queste, oltre ad essere profumate e soprattutto buonissime, sono anche utili per riscaldarci le mani nelle giornate autunnali più fredde di sempre.

Ma sapevate che le castagne possono essere anche trasformate in teneri pupazzetti? Vediamo insieme in che modo: farete divertire anche i vostri bambini, che saranno entusiasti del lavoretto da svolgere. Pronti?

Ecco come trasformare le castagne in teneri pupazzetti: saranno meravigliosi!

Ci saranno, in questi mesi che verranno, giorni in cui non possiamo portare i bambini al parco, perché magari piove troppo o le temperature si sono abbassate di botto che potrebbero fare in modo che la febbre li invada. In quel caso, come possiamo far sì che i bambini stiano tranquilli in casa, senza sclerare e far impazzire anche noi? L’ideale sarebbe, nel caso in cui fosse possibile, trascorrere del tempo con loro, magari creando dei meravigliosi lavoretti. Uno di questi potrebbe avere come protagoniste le castagne. L’obiettivo è quello di trasformarle in teneri pupazzetti con cui giocare. Vediamo insieme cosa ci occorre per realizzare tutto ciò.

Per realizzare il lavoretto in questione avremo bisogno di:

castagne

pennarelli dalla punta sottile

colla a caldo

rametti

I simpatici pupazzetti che possiamo realizzare con le castagne sono: ricci o renne o qualsiasi altro tipo di animale vi venga in mente. Per fare tutto ciò bisognerà utilizzare la base della castagna, quella che ha un colore più chiaro e colorarlo di oro o di bianco, con l’aiuto di un pennarello. Aspettiamo che si asciughi e prendiamo un altro pennarello, dal colore nero, con cui andremo a disegnare gli occhietti, il nasino e la bocca. Possiamo utilizzare il pennarello rosa per creare le guanciotte al nostro riccio ed infine quello bianco per creare gli aculei. Ed il gioco è fatto.

Allo stesso tempo se si vuole realizzare una piccola renna, si può usufruire di piccolissimi rametti, con cui fare le corna, ed incollarli, sulla punta della castagna, con della colla a caldo.