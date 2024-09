Cosa preparare ai bambini per la merenda a scuola: le 5 ricette imperdibili

La scuola è ricominciata o sta per ricominciare e alle mamme viene subito un pensiero: cosa preparare per merenda? Vediamo qualche idea.

Scuola fa rima con tante cose: maestre, compagni, compiti, ricreazione. Questo vale soprattutto per i bambini. Per le mamme, invece, la preoccupazione è principalmente un’altra: la merenda. Già perché i bambini a metà mattina e a metà pomeriggio fanno due piccole merende.

La merenda – sia quella del mattino che quella del pomeriggio – è un momento fondamentale per due ragioni. La prima è che il metabolismo dei bambini va velocissimo e dopo 3 ore dalla colazione o dal pranzo tendono ad avere di nuovo fame. Quindi vanno nutriti senza appesantirli.

In secondo luogo la merenda è un momento di pausa e di gratificazione, soprattutto quando sono piccoli e può risultare un po’ pesante stare seduti e concentrati per tante ore. Pertanto è importante preparare una merenda che sia buona e gratifichi il loro palato.

Ma la merenda deve essere anche sana e apportare ai nostri figli tutte le sostanze nutritive di cui hanno bisogno per carburare al meglio. Evitiamo gli snack già pronti: con le nostre mani possiamo preparare merende molto più buone e genuine.

Merenda dei bambini: 5 idee golose ma sane

I tuoi bambini hanno già ricominciato ad andare a scuola o ricominceranno a breve e tu sei nel panico perché non sai cosa preparare come merenda? Non ti preoccupare: realizzare merende che siano, al tempo stesso, buone e anche sane è più facile di quel che credi.

L’errore che molti commettono – spesso per mancanza di tempo – è dare ai bambini snack già pronti come le classiche merendine o barrette. Questi snack sono certamente buoni ma, quasi sempre, sono un concentrato di zuccheri e conservanti: alimenti che non vanno certo bene per la dieta di un bambino.

Ogni tanto, per carità, anche la merendina può starci ma non deve diventare la merenda quotidiana. Di seguito vediamo 5 idee per merende buone ma anche sane. Inoltre sono super veloci da preparare.