Merendine, la classifica delle migliori: c’è poco da ridere | Si salvano 2 supermercati

Mangiare merendine confezionate non fa così tanto bene: se ti piacciono acquistale solo in questi supermercati.

Le merendine e gli snack confezionati sono diventati ormai parte integrante della dieta di molte persone e in particolar modo dei bambini. Sebbene rappresentino spesso una soluzione pratica e veloce per uno spuntino o per la colazione, si tratta però di alimenti che possono celare alcuni rischi per la salute.

Un primo aspetto da considerare è quello nutrizionale: le merendine industriali, così come gran parte degli snack ultra processati, sono povere di nutrienti ma ricche di grassi, zuccheri semplici e sale. Contengono inoltre aromi, conservanti e coloranti artificiali, che possono aumentare il rischio di iperattività e disturbi del comportamento nei bambini.

Un secondo problema è legato agli ingredienti utilizzati in molte merendine: oli idrogenati e margarina, amidi modificati, emulsionanti, addensanti, gelificanti, conservanti come nitrati e nitriti. Queste sostanze possono avere effetti negativi sul microbiota intestinale, sull’apparato cardiovascolare e soprattutto sulla crescita cerebrale.

Merendine industriali per bambini: quali rischi e alternative più sane

In alternativa alle merendine industriali, una scelta sicuramente più sana consiste nel preparare snack freschi e casalinghi, utilizzando pochi e semplici ingredienti. Si possono preparare torte salate con cereali integrali, gallette di riso o mais, cracker di verdure, quiche salate e frittate, ma anche barrette fatte in casa con cereali, frutta secca e semi.

Se però non aveste il tempo di mettervi a cucinare e non voleste rinunciare completamente al sapore delle merendine, vi sono solo due posti in cui è meglio andare ad acquistarle.

Altoconsumo si è occupato di stilare una classifica riguardante i supermercati in cui si possono trovare le merendine migliori. In questo caso stiamo facendo riferimento non a marche che si trovano in tutti i negozi, ma quelle specifiche del supermercato in questione. Al primo posto della classifica troviamo il croissant zuccherati della Coop. Possono essere acquistati a 0,09 euro al pezzo e, Anche se non sono buoni come quelli comprate dal forno, a livello nutrizionale si fanno valere rispetto ad altre merendine.

Al secondo posto invece figurano i croissant con granelli di zucchero Dolciando che si possono trovare Eurospin a Soli 0,12 euro a merendina. Eurospin è un discount noto per la competitività dei prezzi, che al tempo stesso non vanno troppo a discapito della qualità. Se ancora non hai provato queste merendine ti consiglio di inserirle nella prossima lista della spesa.