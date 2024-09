Molti puliscono il divano in pelle così ma alla lunga lo rovinano: mai farlo

I divani in pelle colorati illuminano gli spazi, ma attenzione non sottovalutate mai la pulizia, alcuni errori potrebbero costare cari!

Scegliere un divano in pelle è una scelta azzeccata, quando l’obiettivo è quello di vivacizzare gli ambienti, ma, purtroppo, ancora oggi molti optano per altre soluzioni per la paura di rovinarli in fase di pulizia. Ma si tratta di una preoccupazione legittima? La risposta è no! Chi non ne ha mai avuto uno e vorrebbe procedere con l’acquisto, può farlo tranquillamente e apprendere proprio da questo articolo quali sono i metodi per una pulizia efficace e soprattutto sicura.

Il complemento d’arredo è tanto sfruttato e inevitabilmente può capitare di macchiarlo, ma esistono dei trucchetti che ci consentono di preservarlo con il tempo ed eliminare fastidiosi aloni. Una guida, quella che stiamo per fornirvi, che metterà in luce quali sono gli errori da evitare e i prodotti da scartare affinché non venga danneggiato il divano in pelle.

Divano in pelle colorata: accorgimenti per pulirlo senza rovinarlo

Riuscire a mantenere un divano in pelle colorata privo di macchie non è certo un gioco da ragazzi, alle spalle ci sono cura particolare e utilizzo di giusti prodotti. Partendo proprio da questo, vogliamo sottolineare un aspetto: è molto diffusa l’idea che l’utilizzo di alcol potrebbe essere quella più giusta, ma in realtà alla lunga potrebbe rovinare le superfici.

Il nostro compito oggi è quello di fornirvi una sorta di vademecum da tenere a mente se si vuole avere un divano pulito e non rovinato. Per riuscire in questa impresa, è logico essere costanti nella pulizia, quotidianamente ci si dovrebbe occupare della rimozione di polvere dalle superfici, per farlo possiamo servirci di panno morbido che non dovrà essere inumidito. Ogni due settimane, invece, si potrebbe optare per una pulizia più profonda e per portarla a termine in modo ottimale si può utilizzare una spazzola a setole morbide, non dimenticate di raggiungere anche gli angoli più profondi.

In questo contesto non possiamo, però, parlarvi anche della pulizia che si può definire “straordinaria”, l’obiettivo in questo caso è quello di eliminare le macchie e restituire lucentezza al divano in pelle colorata. Una procedura, semplice, come quella per pulire il bagno di casa, ma che richiede qualche minuto in più, vi assicuriamo, però, che l’arredo tornerà lindo e pinto. Per iniziare, serviamoci di un panno in pelle di daino, questo dovrà essere leggermente inumidito, questo dovrà essere passato sulle macchie, ma attenzione i movimenti dovranno essere circolari. Se notiamo, però, qualche macchia che fatica ad andare via, allora serviamoci del sapone di Marsiglia, versiamo qualche goccia sul panno e procediamo strofinando sulla macchia, una volta terminato procediamo con il risciacquo.

Attenzione, però, ciò che si sottovaluta spesso è la fase di asciugatura, cosa vuol dire tutto questo? Erroneamente si pensa che il divano possa essere lasciato sotto i raggi del sole, spiace dirvelo, ma si tratta di una pessima abitudine che, alla lunga, risulterà deleteria. Asciughiamo, invece, con un panno morbido, così da scongiurare spiacevoli inconvenienti. Solo così si potrà essere sicuri di aver pulito in profondità il divano e soprattutto di aver evitato errori che avrebbero potuto rovinare il divano in pelle.