Come sterilizzare il biberon: i 2 metodi consigliati dai medici

È molto importante sterilizzare il biberon dove bevono i nuovi arrivati in famiglia e i medici hanno offerto due metodi: ecco quali sono i consigli.

Il biberon è tra quegli oggetti fondamentali durante la prima infanzia dei bambini, in quanto ha la funzione di contenere il latte o gli alimenti liquidi destinati alla nutrizione. Negli ultimi anni vengono usati diversi materiali, ma i più gettonati sono quelli in vetro e in plastica, questi ultimi utili per la loro leggerezza, praticità, resistenza e manualità.

Come molti genitori sanno, in commercio ci sono una grande varietà di biberon. La scelta della forma dipende solo ed esclusivamente dall’età del bambino. In generale, si può dire che i biberon tradizionali a forma cilindrica sono tipici dell’età neonatale; per quanto riguarda quelli a forma sagomata si acquistano quando il bambino riesce a tenere il biberon tra le mani. Poi ci sono anche altri fattori da considerare, come le dimensioni e il materiale. In ogni caso, gli esperti hanno suggerito due metodi per sterilizzare il biberon e mettere i piccoli in sicurezza.

Quali sono i 2 metodi consigliati per sterilizzare i biberon?

La prima cosa da dire è che la sterilizzazione del biberon non costituisce una indicazione assoluta quando il bambino è sano, ma l’importante è garantire sempre un livello di igiene adeguato, facendo sempre attenzione a rimuovere tutti i residui di latte, aiutandosi con l’acqua calda, la spazzola, il detersivo e un risciacquo scrupoloso.

Solo in un secondo momento si può procedere alla sterilizzazione che risulta necessaria dopo i primi 4 mesi di vita, ovvero quando il bambino inizia a toccare e mettere le mani in bocca. È in questo contesto che risultano particolarmente utili i consigli dettati dagli esperti per il procedimento più adeguato e scrupoloso.

Il primo metodo è la sterilizzazione a caldo, in cui si usano gli appositi sterilizzatori elettrici a vapore dove si posizionano i biberon, ma si può procedere anche attraverso l’uso del forno a microonde. Il tempo necessario del processo è di 10 minuti, altrimenti si può usare un recipiente di alluminio pieno di acqua dove immergere il biberon e portare tutto a ebollizione per 20 minuti.

C’è chi invece predilige la sterilizzazione a freddo, in cui deve essere usato un disinfettante specifico, che può essere liquido o in compresse effervescenti, diluito nell’acqua. La durata di questo procedimento è tra i 30 e i 90 minuti, in base al tipo del prodotto che si usa. Anche questa opzione è facile da fare, così come è molto economica.