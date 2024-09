Roma a misura di bambino: cosa visitare per lasciarli a bocca aperta

Ci sono tantissimi luoghi da poter visitare a Roma, molti di questi sono a misura di bambino: quali sono e dove si trovano.

Ogni parola, quando si parla della bellezza di Roma è superflua. Anche quando la si vive, si ha la sensazione di non conoscerla mai abbastanza e giro dopo giro ecco che si aggiungono luoghi incantati, viuzze nascoste e palazzi maestosi. Insomma, nella Città eterna non ci si annoia mai. Inoltre, è una meta perfetta, anche se si hanno bambini perché esistono tantissimi itinerari che fanno felici tutti.

Una postilla, in questo caso è d’obbligo: se avete in mente di girare la Capitale, vestitevi comodi e indossate scarpette! Abbiamo pensato oggi di elencarvi alcuni luoghi, che insieme ai vostri bambini non potete assolutamente non visitare. A Roma tra arte e storie ci si perde, ma capiamo quali sono i posti indicati anche per i più piccoli!

Roma, dove portare i piccoli?

Roma caput mundi e come dargli torto? La sua bellezza intramontabile, la sua storia, la sua cucina sono vanto per noi in tutto il mondo. La Città eterna racchiude talmente tante bellezze che sarebbe troppo poco visitarla una volta. Per tale ragione, abbiamo pensato ad una lista per voi che possa permettervi di farvi un’idea prima di partire.

A tal proposito, abbiamo pensato anche ai più piccoli, così anche loro si divertiranno e vedranno le meraviglie della città. Non si può non cominciare citando il Colosseo, tra i siti archeologici più noti in Italia e al mondo: l’anfiteatro Flavio è il simbolo della Capitale. Un salto è doveroso farlo e i bambini non pagheranno il biglietto. Chi, invece, ha un giorno da dedicare alle visite non dovrebbe perdersi assolutamente la Città del Vaticano e i suoi musei. La maestosità, una volta giunti sul posto, sarà palpabile. Un luogo pregno di storia che i bambini non dovrebbero perdersi. Inoltre, si possono anche visitare altri luoghi simbolo di Roma: Piazza del Popolo, Piazza Navona, Fontana di Trevi e l’Altare della Patria.

Musei per i più piccoli a Roma

Avete mai sentito parlare del museo explora? Si tratta di un museo ideato per i bambini, che ha come obiettivo quello non solo di divertire ma anche di far conoscere ai più piccoli il vento e la sua forza. All’interno i più piccoli potranno divertirsi con l’orso e con la coltivazione di frutta e verdure. Tra le tappe irrinunciabili troviamo il planetario, un’esperienza unica per conoscere le meraviglie dei pianeti. Il museo delle cere potrebbe essere un’altra idea per far felici i bambini e, infine, non possiamo non citare il bioparco che ospita circa 200 specie di animali provenienti da tutto il mondo. Insomma, questa guida vi tornerà utile, qualora vi trovaste a Roma.