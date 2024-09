Il pesce prende un altro sapore se lo condisci così: la salsina verde facilissima

Prepara una salsina verde facilissima e veloce, ottima per accompagnare il pesce e dargli tutto un altro sapore.

Il pesce è buonissimo da mangiare al naturale ma se vuoi dargli più sapore e servirlo in modo gourmet, non puoi perderti la ricetta della salsina verde, facilissima e velocissima da preparare.

Questa salsina darà tutta un’altra impronta ai tuoi piatti di pesce ma non solo dato che si può usare anche per accompagnare piatti di carne, formaggi, grissini, bruschette e tanto altro. Occorrono solo pochi ingredienti e la preparazione è molto veloce ma questa salsina farà davvero la differenza in tutte le tue preparazioni.

La ricetta della salsina verde facilissima, perfetta per condire il pesce

Saporita e profumata, la salsina verde è fatta con menta, yogurt e zucchero. Perfetta per accompagnare piatti di pesce e tanto altro, la ricetta base si può comunque personalizzare aggiungendo pinoli, aglio e prezzemolo.

Ingredienti per la salsina verde:

200 g di yogurt magro

15 g di foglie di menta

un cucchiaio di aceto

un cucchiaio di zucchero

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Tritare le foglie di menta e versarle in una ciotola. Aggiungere lo zucchero e l’aceto e far riposare per circa mezz’ora. Trascorso questo tempo, aggiungere lo yogurt, il sale e il pepe. Mescolare per ottenere un composto omogeneo.

La salsina verde è pronta in pochissimi passaggi. Come visto, occorrono davvero pochi ingredienti per prepararla, che possono anche essere sostituiti o combinati con altri in aggiunta per darle una consistenza e un sapore tutto nuovo.

Si può per esempio aggiungere uno spicchio d’aglio che darà un sapore ancora più intenso alla salsina, che si sposerà molto bene con il sapore del pesce. Inoltre, si può aggiungere anche del limone (non solo il succo ma anche la polpa).

La salsina verde darà una nota fresca, profumata e golosa ad ogni piatto. Si può direttamente spalmare sul pesce oppure mettere a lato nel piatto così che il commensale potrà usarla solo se la gradisce. Perfetta anche da tenere in una ciotolina e da servire agli ospiti durante un aperitivo o un antipasto, dato che è molto versatile e qui si può “inzuppare” di tutto.

Sarà ottima sulle carni, nelle insalate di riso o nelle insalate in genere. Insomma, si può utilizzare davvero in tantissimi modi diversi. Inoltre, si conserva per qualche giorno in frigo in un contenitore per poterla usare all’occorrenza.