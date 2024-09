Qui era da poco diventata mamma, oggi volto famosissimo di Mediaset: la riconoscete?

Riuscite a riconoscerla? Nella foto era appena diventata mamma, mentre oggi è un volto famosissimo di Mediaset.

Sono passati tanti anni da questo scatto e non è chiaro se, effettivamente, già allora avrebbe pensato di poter diventare uno dei volti Mediaset, ma nel frattempo la donna protagonista della foto è maturata professionalmente e personalmente, proprio come sono cresciuti i suoi figli.

Più di vent’anni fa era una giovane mamma e i suoi due gemelli solamente dei bambini: ad oggi sono cresciuti e stanno realizzando i loro sogni, proprio come lei sta facendo progredire sempre di più la sua carriera come conduttrice televisiva.

Riuscite a riconoscere, solamente vedendo la foto, di chi stiamo parlando? I lineamenti non mentono ed il suo viso può essere visto quasi tutti i giorni su Canale 5: con la sua bravura e competenza si prepara a vivere una nuova stagione televisiva da assoluta protagonista, pronta a fare il pieno di ascolti col suo programma.

Oggi è una famosa conduttrice Mediaset: la riconoscete? La foto coi figli da bambini

Come forse in molti avranno già capito, lo scatto immortala la conduttrice di Pomeriggio Cinque Myrta Merlino, ai tempi in cui i suoi due figli, i gemelli Pietro e Giulio, erano ancora piccolissimi. Ad oggi, i due gemelli hanno raggiunto l’età di 28 anni, come confermato nel post pubblicato in occasione del loro compleanno.

Nella lunga didascalia allegata alla foto, la Merlino cita Khalil Gibran e sottolinea quanto sia difficile “lasciare andare” i figli, sebbene nonostante la crescita e le esperienze, alla fine facciano sempre parte della vita e del cuore di una mamma. ” Miei capolavori, dicevo allora, oggi so che non siete Miei ma, sì, ha proprio ragione Gibran, ogni volta che ritornate, qui tra le mie braccia, so che sempre e per sempre sarete Miei…” scrive infatti in maniera molto profonda, nella fine della didascalia, la conduttrice.

“Auguri Pietro e Giulio. La vostra mamma innamorata” conclude poi il lungo messaggio Myrta Merlino, esprimendo tutto l’amore che solo il cuore di una mamma può contenere. Un post bellissimo, che ha fatto subito il pieno di like e di commenti; tanti spettatori si son voluti unire agli auguri per i due gemelli, facendo tra l’altro tantissimi complimenti alla conduttrice.