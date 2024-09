Risparmiare tempo in aeroporto: con questi trucchi salti le file e dormi un’ora in più

Grazie a questi trucchi per saltare le file in aeroporto potremo guadagnare un’ora di sonno. Scopri come fare.

File in aeroporto, alzi la mano chi ama incolonnarsi. Coda fa rima con noia e malgrado la “compagnia” degli smartphone, utile a spezzare la monotonia di una lunga attesa, ben pochi amano le lungaggini quando si tratta di imbarcarsi o di fare il check in. Una lunga colonna non è il massimo per iniziare la vacanza.

Come possiamo fare per evitare – o quantomeno ridurre – questo fastidioso spreco di tempo? Ci sono dei trucchi per saltare la fila e dedicare il tempo guadagnato a attività più gradevoli (magari dormire un’ora in più, cosa che non guasta mai)? E se sì, come si applicano gli escamotage salta fila?

Premessa doverosa: chi è in fila ha i nostri stessi diritti. Perciò le file vanno rispettate anche quando siamo agli ultimi posti. Pertanto i consigli che andremo a proporre non sono furbate per aggirare la fila a spese degli altri. Semplicemente sono dei piccoli accorgimenti che possono aiutarci a risparmiare tempo, frutto dell’esperienza di viaggio e di qualche studio.

Come saltare la fila in aeroporto

Niente astuzie da furbetti “all’italiana” per eludere le regole dei viaggi aerei, dunque. Nessuno avrà qualcosa da ridire, ad esempio, se scegliamo il giorno giusto per partire e evitiamo i giorni “caldi” per volare. Meglio evitare la fascia oraria dalle 16 alle 20 del venerdì. O quella, più mattiniera, compresa tra le 7 e le 9 del mattino. Idem per la domenica.

Anche partire solo col bagaglio a mano ci farà risparmiare tempo. E pure denaro, visto che diverse compagnie, prime fra tutte quelle low cost, fanno pagare cara la spedizione del bagaglio. Dunque attrezzandoci per partire solo col bagaglio a mano prenderemo due piccioni con una fava: pagheremo meno e salteremo la fila del check in, da fare rigorosamente online (altro tempo guadagnato), per presentarci direttamente al gate per la partenza.

Se volete viaggiare più spediti al momento dei controlli di sicurezza, vi conviene poi seguire i giapponesi. Statistiche alla mano, sono gli Speedy Gonzales aeroportuali: non sprecano tempo, nemmeno a fare domande inutili, si abbigliano in modo da evitare di spogliarsi per passare al metal detector. Mettendoci sulla scia dei lesti orientali guadagneremo tempo.

In generale, sempre meglio seguire le file dei passeggeri più navigati. Li riconosceremo dal modo di muoversi ai controlli di sicurezza. Meglio scansare i viaggiatori inesperti: la loro incertezza rallenterà anche noi. Anche scegliere una carta di credito convenzionata con una compagnia importante aiuta a accelerare i tempi. Per esempio Ita ha un accordo con l’American Express che permette ai titolari di queste carte – con alcune caratteristiche – di accedere senza extra da pagare ai varchi prioritari della compagnia.