Viaggi in aereo: tutte le regole per partire in sicurezza

Per viaggiare in aereo in tempo di pandemia sono state formulate nuove regole da seguire in modo scrupoloso.

Ecdc ed Esa hanno pubblicato le nuove linee guida da seguire per poter viaggiare in sicurezza in questo periodo, in cui bisogna fare attenzione al contagio da coronavirs.

Volare in sicurezza: ecco come farlo

Il nuovo protocollo è stato redatto su incarico della Commissione europea che vuole garantire un viaggio privo di rischi sia per i passeggeri che per il personale di volo e a terra. Sono state prese in considerazione tutte le varie fasi.

check in : potrebbe essere richiesta l’autocertificazione sul proprio stato di salute

questa la distanza da tenere in aeroporto nelle varie procedure “Dove consentito dal numero di passeggeri, dalla configurazione della cabina e dai requisiti sulla distribuzione dei pesi a bordo” mascherina : nei terminal, al gate e in ogni altra area dell’aeroporto, oltre al metro e mezzo di distanza bisognerà indossare la mascherina, che va cambiata ogni 4 ore. Saranno messi a disposizione cestini automatici con tecnologia “no touch” e sacchetti monouso per sigillarle, così da limitare rischi e inquinamento. Saranno esentati dall’obbligo della mascherina i bambini i bambini sotto i 6 anni e chi dimostri di avere specifici motivi

Poi, una volta a bordo:

misurazione della temperatura : prima di salire verrà misurata la temperatura corporea, ogni aeroporto deciderà il luogo più adatto, possibilmente prima del check in e del deposito bagagli. Chi avrà più di 38° non potrà imbarcarsi. I trasgressori verranno segnalati alle autorità

Nel documento viene consigliato di minimizzare la quantità di bagaglio a mano in cabina per consentire un imbarco scorrevole. Sono stati bocciati da Ecdc ed Esac test sanitari, come quelli sierologici, per rilasciare il passaporto di immunità, perché, secondo le agenzie, mancano le evidenze scientifiche al riguardo. Le misure indicate vanno rispettate con rigore: se un passeggero toglie la mascherina a bordo deve essere fatto sbarcare prima del decollo, se la protezione viene tolta in volo, i trasgressori saranno consegnati alle forze dell’ordine.

Unimamme, cosa ne pensate di queste misure di cui si parla su Tgcom24? Voi avete in mente di tornare a volare?

