È possibile rimanere incinta con il liquido preseminale? Ecco la verità

È una domanda che si pongono in tanti, specialmente i giovani alle prime armi: si può rimanere incinta con il liquido preseminale?

Il dibattito sulle possibilità di concepimento legate al liquido preseminale è sempre stato fonte di numerosi dubbi e perplessità. In un mondo dove la ricerca di informazioni sulla fertilità e sui metodi contraccettivi è costante, emergono spesso falsi miti e credenze errate. Ma cosa c’è di vero riguardo alla possibilità di rimanere incinta a causa del cosiddetto precum?

Prima di addentrarci nella questione principale, è fondamentale comprendere esattamente cosa sia il liquido preseminale. Questo fluido, noto anche come liquido di Cowper, si presenta come una sostanza generalmente trasparente o leggermente biancastra e viscosa che viene emessa dal pene prima dell’orgasmo. La sua funzione principale è quella di neutralizzare l’acidità residua nell’uretra maschile attraverso la sua natura alcalina, preparando così il terreno per lo sperma.

Una delle caratteristiche più intriganti del liquido preseminale è la sua imprevedibilità in termini temporali. Non essendo sotto controllo volontario, non si può determinare con precisione quando avviene la fuoriuscita rispetto all’eiaculazione vera e propria.

Si può restare incinta col liquido preseminale? Per certo si possono contrarre malattie

Arriviamo quindi al cuore della questione: esiste una reale possibilità che il contatto con il precum possa portare a gravidanza? La risposta breve è sì, sebbene le circostanze specifiche influenzino significativamente le probabilità. Sebbene il liquido in sé non contenga spermatozoi, studi hanno dimostrato che può trasportare spermatozoi vivi residui nell’uretra da precedenti eiaculazioni, creando così un potenziale per la fecondazione.

Gli spermatozoi possono sopravvivere nell’uretra fino a 5 ore dopo un rapporto sessuale ed essere completamente eliminati solo attraverso l’urinazione. Pertanto, le probabilità di concepimento aumentano se non sono trascorse molte ore dall’ultimo rapporto o se l’uomo non ha urinato nel frattempo.

Oltre alla questione della gravidanza indesiderata, va considerato anche il rischio associato alla trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili (STI) tramite il contatto con il precum. Malattie come sifilide, clamidia e gonorrea possono essere veicolate da questo fluido; pertanto l’esposizione ad esso comporta dei rischi sanitari non indifferenti.

Mentre i tassi effettivi di gravidanza derivanti dal solo contatto con il precum possono essere relativamente bassi – specialmente se confrontati con altri metodi contraccettivi – i rischi associati rendono imperativo adottare precauzioni appropriate durante i rapporti sessuali. L’utilizzo del preservativo rimane uno dei metodi più efficaci per evitare sia gravidanze indesiderate sia la trasmissione delle STI.