Michelle Hunziker, 10 ottobre con festa doppia: auguri da mamma e da figlia

Michelle Hunziker, 10 ottobre con festa doppia: ha festeggiato in un solo giorno la madre Ineke e la figlia Sole Trussardi.

Oggi, la casa di Michelle Hunziker si veste di festa per celebrare due eventi molto speciali: il compleanno della sua adorata figlia Sole Trussardi, che compie 11 anni, e quello della sua mamma Ineke. Un’occasione doppia che ha trasformato questo giovedì 10 ottobre in una giornata ricca di emozioni e sorprese.

La giornata è iniziata all’insegna della dolcezza con la piccola Sole che, prima di recarsi a scuola, ha soffiato su una candelina posizionata sopra a un appetitoso muffin con gocce di cioccolato. Un momento intimo e familiare immortalato dalla Hunziker con un affettuoso «Auguri Sole!», sottolineando come fossero esattamente le sei del mattino. Ma non solo Sole è stata al centro delle attenzioni: anche la nonna Ineke ha ricevuto una dedica speciale per il suo compleanno. Michelle ha infatti condiviso un selfie insieme alla madre accompagnato da parole piene d’amore: «Auguri alla mia mami! Ti amo!». Un gesto che testimonia il profondo legame tra le due donne, unite nei momenti felici come in quelli più difficili.

I preparativi serali

Michelle Hunziker non si è risparmiata nel rendere questo giorno indimenticabile per i suoi cari. Già dalla sera precedente, infatti, aveva cominciato a organizzare tutto nei minimi dettagli. Mentre seguiva “Io Canto Generation”, programma condotto dall’amico Gerry Scotti su Canale 5 – partito proprio nella serata del 9 ottobre -, Michelle ha mostrato ai suoi follower i preparativi per la sorpresa mattutina dedicata a Sole. Il salone buio illuminato soltanto dai pacchi regalo pronti ad essere scoperti era l’anticipazione di una festa pensata con cura e amore.

Il duplice compleanno in casa Hunziker-Trussardi diventa così l’occasione per rinnovare gli affetti familiari e celebrare insieme momenti preziosi. La dedizione di Michelle nel curare ogni dettaglio rivela quanto sia importante per lei creare ricordi felici per le persone amate. Dalla sveglia all’alba fino ai preparativi notturni, ogni gesto è stato un tributo all’amore materno e filiale che lega indissolubilmente queste tre generazioni.

In questa giornata speciale, quindi, non solo auguri ma anche dimostrazioni concrete dell’affetto che nutre questa famiglia unita e complice. Tra muffin al cioccolato al mattino presto e pacchi regalo nascosti nel salone buio la sera prima, il compleanno doppio in casa Hunziker-Trussardi sarà sicuramente uno dei tanti momenti indimenticabili trascorsi insieme.