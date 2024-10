Marina Di Guardo come la figlia Chiara Ferragni: è finita con il compagno

Marina Di Guardo come la figlia Chiara Ferragni: dopo la fine della relazione della Ferragni con Fedez, la madre chiude pure la sua relazione.

In un periodo che sembra segnato da cambiamenti significativi all’interno della famiglia Ferragni, un nuovo capitolo si aggiunge alla saga personale e mediatica che circonda uno dei clan più noti dello spettacolo italiano. Dopo la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e il rapper Fedez, un’altra separazione scuote le fondamenta di questa famiglia: Marina Di Guardo, madre dell’influencer per eccellenza, ha infatti concluso la sua relazione con Frank Kelcz.

Nonostante le ragioni precise dietro questa rottura rimangano avvolte nel mistero, fonti vicine alla coppia hanno suggerito che i problemi tra i due fossero in atto già da qualche tempo. Il magazine “Oggi” ha riportato come la crisi potrebbe essere stata aggravata da diversi fattori, tra cui le tensioni derivanti dal cosiddetto “caso Pandoro“, che ha visto coinvolta Chiara Ferragni in prima persona. Secondo quanto affermato da Dagospia, anche lo stress e le pressioni subite da Marina Di Guardo a seguito delle vicende matrimoniali della figlia avrebbero giocato un ruolo non indifferente nella decisione di porre fine alla relazione con Kelcz.

Il nuovo ruolo per Marina Di Guardo alla base della separazione da Frank Kelcz?

A complicare il quadro ci sono le conseguenze professionali legate al licenziamento di Fabio Maria Damato, ex manager di Chiara Ferragni. Questa situazione ha portato Marina ad assumere nuove responsabilità che potrebbero aver influito sul suo equilibrio personale e sentimentale. Al momento dell’annuncio della separazione, tuttavia, l’autrice non aveva ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardanti i dettagli del suo nuovo ruolo o come questo abbia influenzato la sua vita privata.

A differenza di altre storie d’amore all’interno del panorama pubblico italiano, quella tra Marina Di Guardo e Frank Kelcz si è svolta lontano dagli occhi indiscreti dei media: sono infatti raramente apparsi insieme sui social network o in manifestazioni pubbliche o ancora nelle foto di famiglia – una delle poche eccezioni risale al Natale del 2022 quando Valentina Ferragni li ha inclusi in uno scatto festivo condiviso sui suoi profili social.

Questa era stata la prima relazione seria per Marina dopo il divorzio dall’ex marito e padre delle sorelle Ferragni nel 2002; una storia nata sotto i migliori auspici ma che ora giunge al capolinea lasciando aperte molte domande sul futuro emotivo e professionale dell’autrice italiana.