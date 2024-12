Addome post parto: pancera sì o no? Ecco cosa dicono gli esperti

La nascita di un bambino è un evento che porta con sé gioie immense ma anche grandi sfide, soprattutto per il corpo della donna.

Tra queste, la ripresa della forma fisica e del tono muscolare addominale dopo il parto è spesso fonte di preoccupazione per molte neomamme. In questo contesto, l’utilizzo della pancera post parto diventa un argomento di grande interesse e dibattito.

Coloro che promuovono l’uso della pancera sostengono che essa possa offrire un valido supporto ai muscoli addominali nel periodo successivo al parto, riducendo il dolore post-operatorio in caso di cesarei e accelerando il recupero del tono muscolare.

Tuttavia, una crescente schiera di professionisti del settore sanitario mette in guardia contro l’utilizzo indiscriminato di questo strumento, eccezion fatta per alcune circostanze specifiche.

Pancera si o no dopo il parto?

Le fasce elastiche o guaine modellanti post partum sono pensate per esercitare una pressione mirata su addome, fianchi e glutei con lo scopo dichiarato di favorire il ritorno alla forma fisica pre-gravidanza.

Questi indumenti possono variare nella loro composizione – da tessuti costituiti da cotone elastico a fibre sintetiche più rigide – e nella loro forma – dalle fasce che comprimono solo la parte dell’addome a quelle simili a pantaloncini a vita alta.

Nonostante le buone intenzioni, l’efficacia delle pantere post partum è oggetto di dibattito. Alcuni studi suggeriscono che l’utilizzo prolungato o non corretto possa portare a effetti indesiderati come pressione sulla vescica, alterazione della respirazione e aumento del reflusso gastroesofageo.

Inoltre, modificando l’inclinazione pelvica anteriore e restringendo la circonferenza della vita, queste guaine possono causare rigidità nella colonna vertebrale e alterazioni nella posizione del pavimento pelvico.

Dopo un parto spontaneo in particolare si sconsiglia generalmente l’uso della pancera poiché non ci sono evidenze scientifiche che dimostri benefici nell’esercitare una compressione addominale in questa fase.

La raccomandazione prevalente è quella di ascoltare il proprio corpo ed intraprendere gradualmente attività fisica secondo le indicazioni mediche.

Diversamente può essere dopo un taglio cesareo: alcuni studi indicano che la pancera potrebbe diminuire il dolore nei primi giorni successivi all’intervento e facilitare una guarigione più rapida della ferita chirurgica grazie al sostegno offerto alla mobilità.

Tuttavia anche in questo caso si sottolinea l’importanza dell’utilizzo consapevole: la pancera dovrebbe essere indossata solo per periodi limitati durante i movimenti ed evitata durante il riposo.

Quindi quando mettere la pancera post partum? La risposta varia a seconda delle circostanze individuali ma ciò che emerge chiaramente dagli esperti è la necessità di un approccio misurato: utilizzare questi strumenti solo sotto consiglio medico specializzato (operatori sanitari, fisioterapisti o ostetriche), per tempi limitati ed evitando qualsiasi uso prolungato senza supervisione professionale.

Per quanto riguarda quale tipo scegliere tra fasce elastiche o guaine modellanti rigide si raccomanda generalmente quelle elastiche perché creano meno compressione addominale potenzialmente dannosa.