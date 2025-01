Il singhiozzo del mio bambino: cause e rimedi naturali per farlo passare

Il singhiozzo nei neonati è un fenomeno comune che, sebbene possa preoccupare i genitori, nella maggior parte dei casi non rappresenta un motivo di allarme.

Questo spasmo involontario del diaframma si verifica frequentemente nei piccoli, soprattutto dopo la poppata, ma quali sono le cause e come è possibile alleviare il fastidio con rimedi naturali?

Le cause del singhiozzo nel neonato possono essere varie. Spesso è legato all’ingestione di aria durante l’allattamento o la poppata dalla bottiglia. Un’altra causa può essere il rapido riempimento dello stomaco che si espande e spinge contro il diaframma. Anche le variazioni di temperatura possono scatenare il singhiozzo nei più piccoli.

Rimedi naturali per far passare il singhiozzo

Per quanto riguarda i rimedi naturali per far passare il singhiozzo al neonato, esistono diverse strategie che i genitori possono adottare per alleviare questo disturbo.

Una delle prime cose da fare è cercare di prevenirne l’insorgenza attraverso alcuni accorgimenti durante l’allattamento o la somministrazione del latte artificiale.

È fondamentale assicurarsi che il bambino sia attaccato correttamente al seno o utilizzare una tettarella adatta per evitare che ingoi troppa aria. Inoltre, evitare che il piccolo arrivi affamato alla poppata può ridurre la voracità con cui si alimenta e quindi la quantità d’aria ingerita.

Durante e dopo la poppata, può essere utile fare una pausa per permettere al bambino di eruttare, liberando così l’aria in eccesso accumulata nello stomaco. Mantenere il neonato in posizione verticale sulla spalla o in posizione semi seduta può facilitare questo processo ed è un buon metodo anche per prevenire l’insorgenza del singhiozzo.

Un altro consiglio utile consiste nel calmare e rilassare il bambino; infatti, lo stress o l’eccitazione possono talvolta scatenarlo. Cullarlo dolcemente o offrirgli un succhietto può aiutarlo a rilassarsi e interrompere gli spasmi diaframmatici.

Nonostante questi accorgimenti possano risultare efficaci nella gestione del singhiozzo nei neonati, è importante ricordarsi che generalmente si tratta di una condizione temporanea e benigna che tende a risolversi da sola senza necessità di interventi specifici.

Inoltre, data la breve durata degli episodi di singhiozzo nel neonato e considerando l’importanza dell’allattamento esclusivo al latte materno nei primi mesi di vita, gli infusi a base di erbe sono sconsigliati come metodo per far passarli.

Comprendere le cause del singhiozzo nei neonati e conoscere alcuni semplici rimedi naturali può aiutare i genitori a gestire meglio questa condizione comune ma innocua.

Tuttavia, se gli episodi dovessero diventi frequenti o accompagnati da altri sintomi preoccupanti, sarebbe opportuno consultare un pediatra per escludere altre possibili cause sottostanti.