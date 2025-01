La fontanella del tuo bambino: quando si chiude e perché è importante

Le fontanelle, comunemente note come “morbidezze” sulla testa dei neonati, sono molto più di semplici caratteristiche fisiche transitorie.

Queste aperture nel cranio del neonato svolgono ruoli cruciali sia durante il parto sia nei primi anni di vita del bambino.

Sebbene spesso si parli della fontanella in termini singolari, i neonati ne hanno in realtà sei: una anteriore, una posteriore e quattro laterali.

La loro presenza e la valutazione della loro chiusura sono fondamentali per monitorare lo sviluppo sano del bambino e per identificare precocemente eventuali problemi di salute.

Fontanella del neonato è essenziale

Le fontanelle sono formate da tessuto fibroso resistente che consente al cranio del neonato di modellarsi durante il passaggio nel canale del parto.

Questa flessibilità è vitale non solo per facilitare il parto ma anche per permettere l’accrescimento cerebrale nei primi mesi di vita. Le dimensioni e la forma delle fontanelle possono variare significativamente da un bambino all’altro; tuttavia, la più grande e nota è quella anteriore, situata al vertice della testa.

Il processo di chiusura delle fontanelle varia notevolmente tra i diversi individui ed è influenzato da fattori come l’etnia, l’età gestazionale alla nascita e lo stato nutrizionale.

Normalmente, la prima a chiudersi è quella posteriore entro i 2 mesi di vita; seguono le laterali intorno ai 6-18 mesi mentre quella anteriore si chiude tipicamente tra i 10-18 mesi.

Una chiusura precoce o tardiva può indicare rispettivamente condizioni come microcefalia o craniosinostosi oppure patologie legate a un ritardato processo della calcificazione ossea come il rachitismo o l’acondroplasia.

La valutazione regolare delle fontanelle da parte dei pediatra gioca un ruolo cruciale nella rilevazione precoce di possibili anomalie dello sviluppo o segni clinici preoccupanti come disidratazione (fontanella infossata) o aumento della pressione intracranica (fontanella bombata). Inoltre, grazie alla possibilità di utilizzare le fontanelle come “finestre ecografiche”, gli specialisti possono esaminare le strutture cerebrali senza necessità d’interventi invasivi.

Oltre alle implicazioni mediche dirette legate alle condizioni delle fontanelle stesse, queste aperture nel cranio dei neonati richiedono attenzioni specifiche in caso di cadute o traumi cranici. La presenza delle morbidezze rende infatti i piccoli particolarmente vulnerabili a lesioni che potrebbero avere conseguenze serie se non adeguatamente valutate ed eventualmente trattate.

Comprendere l’importanza delle fontanelle va oltre la semplice curiosità anatomica; rappresenta una conoscenza essenziale per ogni genitore attento allo sviluppo sano del proprio figlio. La natura ha dotato i nostri piccoli di questa caratteristica straordinaria che non solo facilita il loro ingresso nel mondo ma continua a proteggere e supportare il loro sviluppo ben oltre il momento della nascita.