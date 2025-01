Proteggi il tuo bambino dalla pertosse: il vaccino in gravidanza è fondamentale

La pertosse, una malattia infettiva causata dal batterio Bordetella pertussis, si manifesta con una tosse persistente e può avere conseguenze gravi, soprattutto nei neonati e nei bambini al di sotto di un anno di vita.

In Italia, la vaccinazione contro questa patologia è obbligatoria e prevede richiami periodici a causa della non permanenza dell’immunità nel tempo. La strategia più efficace per proteggere i neonati nei primi mesi di vita consiste nella somministrazione del vaccino alle donne in gravidanza.

Il vaccino dTpa (difterite-tetano-pertosse acellulare) rappresenta un baluardo fondamentale nella prevenzione della pertosse nei neonati. Somministrato durante la gestazione, permette il trasferimento degli anticorpi materni al feto attraverso la placenta e successivamente tramite l’allattamento, offrendo così una protezione precoce al nascituro contro questa malattia altamente contagiosa.

Nonostante l’evidente beneficio che deriva dalla vaccinazione in gravidanza, emergono domande legittime riguardanti il momento ottimale per la somministrazione del vaccino e le possibili controindicazioni o effetti collaterali sia per la donna che per il feto.

La sicurezza del vaccino dTpa in gravidanza

Gli studi scientifici hanno dimostrato che il vaccino dTpa è sicuro sia per le gestanti sia per i feti. Gli effetti collaterali riscontrati sono generalmente lievi e temporanei, come gonfiore o rossore nel punto dell’iniezione. Queste reazioni localizzate tendono a risolversi spontaneamente entro pochi giorni dalla somministrazione. Importante sottolineare che gli eventi avversi gravi sono estremamente rari.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche che collegano la somministrazione del vaccino dTpa ad esiti negativi della gravidanza o a rischi incrementati per il feto. Al contrario, i benefici derivanti dalla protezione conferita al neonato superano significativamente i potenziali rischi associati alla vaccinazione.

Secondo le indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale italiano, il periodo ottimale per ricevere il vaccino dTpa durante la gravidanza si colloca nel terzo trimestre, precisamente tra la 27° e la 32° settimana di gestazione. Questa tempistica è stata scelta con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia della trasmissione degli anticorpi materni al feto attraverso la placenta nelle ultime settimane prima del parto e successivamente tramite l’allattamento materno.

È importante sottolineare che anche le donne che hanno già contratto in passato la pertosse dovrebbero ricevere il vaccino durante ogni gravidanza seguendo le raccomandazioni vigenti. L’immunità acquisita naturalmente o tramite precedenti somministrazioni del vaccino tende infatti a diminuire nel tempo; quindi una nuova dose durante ogni gravidanza assicura una protezione ottimale sia alla madre sia al nascituro.