Addio stress, benvenuto relax: il potere terapeutico del colorare

In un mondo dove lo stress e l’ansia sembrano essere compagni costanti della nostra quotidianità, la ricerca di metodi efficaci per ritrovare la serenità è diventata una priorità.

Tra le varie tecniche e attività proposte per combattere lo stress, una in particolare sta riscuotendo un crescente interesse e apprezzamento: il colorare. Questa pratica, spesso associata all’infanzia, si rivela infatti un potente strumento terapeutico utile a tutte le età.

Il disegno e il colorare sono attività che accompagnano l’uomo fin dalla più tenera età. Ai bambini, in particolare, permettono di esprimere sentimenti ed emozioni che altrimenti resterebbero inespressi.

Attraverso i colori e le forme, i più piccoli riescono a comunicare il loro stato d’animo, rendendo il colorare non solo un passatempo ma un vero e proprio linguaggio emotivo. Gli esperti consigliano di incoraggiare i bambini a dedicarsi al disegno e alla colorazione per almeno mezz’ora ogni giorno.

I benefici del colorare oltre ogni età

I benefici del disegno non si limitano tuttavia all’espressione emotiva. Questa attività gioca infatti un ruolo cruciale nello sviluppo delle abilità motorie dei bambini.

Tenere in mano matite o pennarelli aiuta a rafforzare i muscoli della mano, delle dita e del polso; mentre la coordinazione occhi-mano viene affinata man mano che si cerca di rimanere entro i contorni prefissati sul foglio.

Ma è nell’età adulta che l’attività del colorare rivela tutto il suo potenziale terapeutico. Carl Jung fu tra i primi a sottolinearne l’importanza come strumento di crescita personale anche per gli adulti. Viviamo in una società caratterizzata da ritmi frenetici che lasciano poco spazio alla riflessione personale o al semplice riposo mentale. Il colorare emerge quindi come una valida alternativa per distogliere la mente dai pensieri quotidiani e immergersi in un momento di pura concentrazione meditativa.

La popolarità dei libri da colorare per adulti negli ultimi anni testimonia questa tendenza verso la ricerca di pratiche meditative accessibili a tutti. I Mandala con i loro intricati disegni geometrici sono solo uno degli esempi più notevoli di come questa antica pratica possa essere adattata ai bisogni dell’uomo moderno.

Gli studi scientifici confermano quanto già intuito da molti: colorando si verifica un aumento del flusso sanguigno nella corteccia cerebrale che favorisce sensazioni positive simili alla felicità. Questo processo non solo migliora lo stato d’animo generale ma prepara anche il cervello ad essere più reattivo ed efficiente nella risoluzione dei problemi. Colorando, sia bambini sia adulti imparano inconsciamente a elaborare conflitti interni ed esternarli attraverso il disegno; ciò permette loro di osservarli con maggiore distacco riducendo così confusione ed ansietà interiore.