Bambino con tosse grassa? Non preoccuparti! Ecco come aiutarlo a guarire più velocemente

La tosse nei bambini, soprattutto durante i mesi invernali, può diventare un motivo di preoccupazione per molti genitori.

Tuttavia, è importante ricordare che la tosse non è una malattia di per sé, ma piuttosto un sintomo che può avere diverse cause. In particolare, la tosse grassa nei bambini è una condizione comune che si manifesta con la presenza di muco e viene considerata produttiva perché aiuta il piccolo a espellere le secrezioni.

Il dott. A. Zanasi, pneumologo e responsabile del Centro della Tosse presso il Primus Forlì Medical Center, sottolinea l’importanza di comprendere le cause della tosse grassa per poter intervenire in modo adeguato.

Secondo il dottore, questa tipologia di tosse è generalmente scatenata da un’infezione delle vie aeree che può essere sia virale sia batterica. Queste infezioni provocano uno stato infiammatorio dei bronchi o dei polmoni e il corpo reagisce producendo muco come meccanismo difensivo.

Tosse grassa come agire per proteggere il tuo bambino

Nei primi stadi dell’infezione, il muco tende ad essere trasparente e fluido, facilitando l’espulsione attraverso la tosse. Tuttavia, man mano che l’infezione progredisce, il muco può diventare più denso e assumere una colorazione giallastra o verdognola rendendone più difficile l’eliminazione. Questo non solo può causare irritabilità e perdita di appetito nel bambino ma anche portare a complicazioni quali difficoltà respiratorie.

Per quanto riguarda il trattamento della tosse grassa nei bambini al di sopra dei due anni d’età, si possono utilizzare farmaci specifici come mucolitici ed espettoranti che facilitano l’espulsione del catarro. Per i bambini sotto i due anni invece, questi farmaci non sono consigliati poiché non hanno ancora sviluppato una capacità efficace di tossire forte abbastanza da espellere le secrezioni.

Oltre alla terapia farmacologica prescritta dal medico pediatra o dallo specialista pneumologo quando necessario – soprattutto se la tosse persiste o si accompagnano altri sintomi – esistono rimedi naturali supportati anche dall’OMS per alleviare i sintomi delle infezioni delle alte vie respiratorie tra cui spicca l’utilizzo del miele per le sue proprietà emollienti.

Tuttavia, è fondamentale ricordarsi che il miele non deve essere somministrato ai bambini sotto l’anno d’età a causa del rischio legato alle spore botuliniche potenzialmente presenti nel prodotto naturale.

Per gestire al meglio la situazione quando un bambino soffre di tosse grassa ci sono alcune buone pratiche da seguire: mantenere un buon livello di idratazione bevendo acqua o tisane leggere; utilizzare umidificatori per mantenere adeguatamente umide le mucose; effettuare lavaggi nasali con soluzione fisiologica; infine favorire una posizione leggermente rialzata durante il sonno per evitare accumuli notturni di catarro.

Seguendo questi consigli pratici ed affidandosi sempre al parere medico qualificato sarà possibile gestire efficacemente la condizione contribuendo così ad alleviare i disagi del piccolo paziente affetto da tosse grassa e accelerarne il processo verso una completa guarigione.