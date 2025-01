Lavaggi nasali: l’arma segreta contro raffreddore e allergie. Scopri perché sono così importanti

Con l’avvicinarsi della stagione invernale, il freddo bussa alle porte portando con sé un carico di malanni stagionali, tra cui il temuto raffreddore.

In questo contesto, i lavaggi nasali si rivelano un prezioso alleato per grandi e piccini, ma soprattutto per i bambini che sono più esposti a virus e batteri con il ritorno a scuola.

I lavaggi nasali consistono nell’introduzione di una soluzione salina nelle narici al fine di pulire le vie respiratorie da muco e agenti patogeni. Questa pratica è particolarmente indicata nei bambini che non hanno ancora sviluppato la capacità di soffiarsi il naso efficacemente. Ma oltre alla semplice pulizia, quali sono i reali benefici dei lavaggi nasali?

Lavaggi nasali fanno bene a tutte le età

Recentemente, uno studio condotto dall’Università di Edimburgo ha gettato luce sull’efficacia dei lavaggi nasali nel ridurre la durata del raffreddore nei bambini fino ai 6 anni. La ricerca ha coinvolto 407 bambini; metà di questi ha ricevuto gocce nasali saline ipertoniche preparate dai genitori sotto guida medica, mentre l’altra metà ha seguito le cure standard senza ricorrere ai lavaggi.

I risultati hanno mostrato che i bambini trattati con soluzione salina hanno avuto sintomi per una media di 6 giorni rispetto agli 8 giorni del gruppo di controllo. Inoltre, questi bambini hanno necessitato di meno medicinali durante la loro convalescenza e c’è stata una minore diffusione del raffreddore all’interno delle famiglie.

Ma come funzionano esattamente? Il sale contenuto nella soluzione fisiologica fornisce cloruro alle cellule delle vie respiratorie che lo utilizzano per produrre acido ipocloroso, un potente agente antivirale. Questo processo aiuta a sopprimere la replicazione virale riducendo così la durata dell’infezione.

Per quanto riguarda la pratica dei lavaggi stessi, è importante utilizzare soluzioni saline sterili o provenienti da sorgenti termali arricchite con elementi come manganese o zolfo che possono avere proprietà antiallergiche o antinfiammatorie. Le soluzioni isotoniche o ipertoniche sono le più comuni; queste ultime sono particolarmente indicate in presenza di muco denso.

Esistono diverse modalità per effettuare i lavaggi: dalla siringa senza ago – ideale per neonati e bambini piccoli – agli spray predosati o al “neti lota” per i più grandi. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù fornisce indicazioni precise su come procedere: posizionare il bambino correttamente a seconda dell’età, inserire delicatamente il beccuccio della siringa nella narice superiore inclinandola verso l’orecchio dello stesso lato e iniettare la soluzione in modo continuo affinché fuoriesca dall’altra narice.

È evidente come i lavaggi nasali rappresentino non solo un rimedio efficace contro gli effetti fastidiosi del raffreddore ma anche una strategia preventiva contro ulteriori complicazioni respiratorie sia nei bambini sia negli adulti. La loro semplicità d’utilizzo li rende accessibili a tutti fornendo sollievo immediato e contribuendo significativamente alla salute delle vie respiratorie durante tutto l’anno.