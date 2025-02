Succhiarsi il pollice: un’abitudine naturale o un problema?

La suzione del pollice è una pratica comune tra i bambini, spesso vista con preoccupazione da genitori e educatori.

Ma cosa si nasconde dietro questo gesto? È semplicemente un’abitudine innocua o può trasformarsi in un problema?

Il bisogno di succhiare il pollice origina già nel grembo materno, dove il feto inizia a esercitarsi nella suzione e nella deglutizione del liquido amniotico.

Questa azione non solo prepara il neonato all’allattamento ma è anche fondamentale per la sua sopravvivenza. Dopo la nascita, la suzione diventa una fonte di nutrimento e conforto, offrendo al neonato calore, contatto e rassicurazione.

Succhiarsi il pollice dalla consolazione al vizio

Nei primi mesi di vita, i bambini esplorano il mondo attraverso la bocca. La suzione del pollice risponde quindi a molteplici bisogni: dalla ricerca di rassicurazione alla gestione dello stress. È importante sottolineare che questo comportamento è completamente normale e fa parte dello sviluppo psicofisico del bambino.

Tuttavia, sebbene la maggior parte dei bambini abbandoni spontaneamente questa abitudine intorno ai 3-4 anni, per alcuni può persistere oltre l’inizio dell’età scolare. In questi casi, diventa cruciale comprendere le motivazioni sottostanti per poter intervenire adeguatamente.

Contrariamente a quanto si possa pensare, punire o schernire il bambino che si succhia il pollice non solo è controproducente ma può anche aggravare lo stato emotivo del piccolo. L’approccio migliore consiste nell’accogliere con comprensione questo bisogno senza etichettarlo come un “vizio”.

Le conseguenze della suzione prolungata del pollice possono manifestarsi principalmente a livello dentale e facciale: malocclusioni dentali, alterazioni della forma del palato e problemi nell’occlusione sono tra le più comuni. Tuttavia, queste complicanze tendono a presentarsi solo se l’abitudine persiste oltre i 5-6 anni con intensità significativa.

Per prevenire eventuali conseguenze negative senza reprimere brutalmente questa necessità naturale dei bambini, è fondamentale offrire alternative che soddisfino lo stesso bisogno di conforto ed esplorazione orale. Attività manuali creative o giocattoli sicuri da mordicchiare possono essere soluzioni efficaci per tenere occupate mani e bocca.

Inoltre, ascoltare attivamente i vissuti emotivi dei bambini aiuta a comprendere meglio le ragioni alla base della loro necessità di succhiarsi il dito. Lavorando sull’autostima e sulla capacità di gestire autonomamente le proprie emozioni (alfabetizzazione emotiva), si favorisce lo sviluppo delle competenze necessarie per superare questa fase in modo naturale.

Se l’abitudine persiste oltre i 5-6 anni ed emerge come modalità prevalente di autoregolazione emotiva o se sono presenti segni evidenti che possano indicare problemi dentali o psicologici più profondi, potrebbe essere utile consultare uno specialista. Un approccio multidisciplinare coinvolgendo pediatra, psicologo infantile e dentista pediatrico permetterà una valutazione completa delle possibili cause sottostanti al comportamento ed eventualmente indirizzare verso strategie mirate ed efficaci.