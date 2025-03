Igiene intima neonato: miti e verità sulla pulizia dei genitali maschili

L’igiene intima del neonato è un tema che genera numerose domande e preoccupazioni tra i genitori, in particolare per quanto riguarda la cura dei genitali maschili.

La struttura del corpo umano, frutto di un’evoluzione millenaria, è ottimizzata per le sue funzioni, inclusa la particolare conformazione del pene nei neonati.

Spesso, il prepuzio è aderente al glande, una caratteristica naturale che ha lo scopo di proteggere l’organo genitale.

Contrariamente a quanto si possa credere, questa conformazione non è un difetto né richiede interventi immediati. Serve a proteggere il pene da feci e urine, con cui i neonati vengono frequentemente in contatto. In questa fase della vita, il pene non ha funzioni sessuali, e la natura ha quindi optato per una soluzione protettiva.

Quanto è importante l’igiene intima per i neonati

Durante l’infanzia, il prepuzio rimane aderente al glande, prevenendo l’accumulo di sporco. Possono formarsi piccole secrezioni o cellule morte, ma queste non sono problematiche e tendono a scomparire con il tempo.

I genitori, di fronte a questa situazione, dovrebbero evitare manovre invasive come il tentativo di scollare il prepuzio dal glande, che possono essere dolorose e causare lesioni. Con il tempo, si verifica un processo di “autopulizia” del pene, con il bambino che impara a prendersene cura sotto la supervisione del pediatra.

In preadolescenza, se non si verifica un’apertura spontanea del prepuzio, può essere utile l’applicazione di creme cortisoniche su consiglio medico. Solo in casi specifici, dove il trattamento non sortisce effetto, si potrebbe considerare una diagnosi di fimosi, che richiederebbe un’ulteriore valutazione.

È cruciale comprendere che gli interventi chirurgici precoci sono raramente necessari e che è preferibile permettere alla natura di seguire il suo corso. Evitando interventi prematuri o non necessari, si promuove il benessere fisico ed emotivo dei neonati, favorendo uno sviluppo sano ed equilibrato.