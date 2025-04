Nascita prematura: cosa significa davvero? I rischi, le sfide e le speranze per il tuo bambino

La nascita prematura rappresenta una realtà che coinvolge una gravidanza su dieci a livello mondiale, segnando un tasso del 7% in Italia.

Ogni anno, circa 25 mila neonati italiani nascono prima del termine, affrontando immediatamente sfide significative. Essere un neonato pretermine comporta una serie di rischi, ma esistono anche molte speranze grazie ai progressi della medicina.

Un bambino è considerato pretermine se nasce prima delle 37 settimane di gestazione. Questa prematurità lo espone a vulnerabilità legate allo sviluppo incompleto degli organi. Tuttavia, i progressi medici e la competenza degli specialisti hanno notevolmente migliorato la sopravvivenza e la qualità di vita di questi piccoli.

Neonato prematuro, cosa aspettarsi dall’inattesa nascita

In Italia, la mortalità neonatale pretermine è tra le più basse a livello globale, grazie a progetti dedicati al miglioramento dell’assistenza perinatale e neonatale. Storie di successo come quelle dei gemelli Frida e Alessandro evidenziano come le cure appropriate e un supporto multidisciplinare possano fare la differenza.

La classificazione della prematurità si basa sulla settimana di gestazione, variando da estremamente pretermine a lievemente pretermine. Con l’aumentare della prematurità, crescono i rischi per la salute del bambino, inclusi problemi respiratori, neurologici e gastrointestinali.

Sebbene non sia sempre possibile prevenire una nascita prematura, monitorare attentamente durante la gravidanza alcuni fattori di rischio come il diabete o l’ipertensione materna può fare la differenza. I rischi associati alla prematurità dipendono dalla precocità del parto, ma le conoscenze e le terapie sviluppate negli anni offrono spesso la possibilità di un buon recupero.

Le cure per i neonati prematuri richiedono un approccio mirato e specifico, che va dalla fase prenatale a percorsi terapeutici post-nascita, per migliorare lo stato di salute e lo sviluppo del bambino. Il coinvolgimento delle famiglie, attraverso approcci come il Family Centered Care, è fondamentale.

Tra gli interventi più efficaci vi sono la somministrazione di corticosteroidi antenatali, terapie con surfattante, alimentazioni mirate e il sostegno all’allattamento materno, essenziale per la salute del neonato.