Il mio bambino si picchia da solo, come posso aiutarlo?

In un mondo in cui l’infanzia dovrebbe essere sinonimo di spensieratezza e gioco, ci troviamo di fronte a comportamenti che, a prima vista, potrebbero sembrare allarmanti.

I bambini si picchiano da soli quando attraversano momenti di forte tensione emotiva. Questo fenomeno, osservabile principalmente nella fascia d’età 0-3 anni, solleva interrogativi e preoccupazioni, ma è davvero segno di un disturbo comportamentale?

O si tratta piuttosto di una fase transitoria, legata all’incapacità di gestire emozioni intense? Analizziamo insieme le cause e le possibili risposte educative a questo comportamento.

Cinque motivi per cui i bambini si picchiano da soli

La comprensione dei motivi alla base di questi comportamenti autolesionisti è fondamentale per affrontarli in modo adeguato. L’espressione emotiva legata alla frustrazione e alla rabbia emerge come una delle cause principali. I bambini, soprattutto quelli più piccoli, non hanno ancora sviluppato le competenze necessarie per regolare le proprie emozioni. Di fronte a frustrazione o rabbia, possono ricorrere a comportamenti estremi come picchiarsi o mordersi, in un tentativo istintivo di gestire l’intensità di ciò che provano.

Un altro aspetto da considerare è il sovraccarico sensoriale. Eventi come le feste di compleanno, con i loro stimoli visivi, sonori e tattili, possono sovraccaricare i bambini, spingendoli a cercare una via di fuga nel dolore fisico, che distoglie temporaneamente l’attenzione dal caos sensoriale esterno.

Al contrario, anche la sottostimolazione sensoriale può giocare un ruolo. In assenza di stimoli adeguati, i bambini possono ricorrere a comportamenti autolesionisti come metodo per “svegliare” i propri sensi, in un tentativo di colmare un vuoto sensoriale.

Non va inoltre sottovalutata l’importanza delle emozioni negative come paura, ansia e preoccupazione, che possono spingere i bambini a comportamenti autolesionisti come tentativo di autoregolazione.

Infine, le sfide della comunicazione e la ricerca di attenzione e connessione rappresentano un ulteriore tassello di questo complesso mosaico. I bambini, incapaci di esprimere a parole i propri bisogni e le proprie emozioni, possono utilizzare il linguaggio del corpo in modo estremo per comunicare il proprio bisogno di attenzione e connessione.

Di fronte a questi comportamenti, è essenziale adottare un approccio empatico e supportivo. Osservare attentamente il bambino e le circostanze in cui si verificano questi comportamenti è il primo passo per comprendere e intervenire efficacemente. Identificare eventuali trigger e attivare strategie di supporto specifiche può aiutare a prevenire o mitigare il comportamento autolesionista.

Insegnare ai bambini modalità espressive alternative è fondamentale. Attraverso il dialogo, la condivisione di emozioni e l’introduzione di tecniche di regolazione emotiva come la respirazione profonda o l’uso del movimento, possiamo offrire loro strumenti più sani per gestire le tensioni interne.

Intervenire sul momento con empatia, evitando punizioni o tecniche punitive, e regolare la fisiologia del bambino attraverso il contatto fisico, l’attività fisica o tecniche di rilassamento, può aiutare a calmare immediatamente la tempesta emotiva.

Infine, è cruciale integrare l’esperienza emotiva del bambino, offrendo una narrazione che gli permetta di comprendere e accettare le proprie emozioni, riconoscendo che è normale sentirsi sopraffatti, ma esistono modi più sani e sicuri per esprimere ciò che si prova.

In conclusione, i comportamenti autolesionisti nei bambini piccoli sono un campanello d’allarme che non deve essere ignorato, ma neanche motivo di panico. Con approcci educativi adeguati, supporto e comprensione, è possibile guidare i bambini verso una gestione più sana delle loro emozioni, accompagnandoli in un percorso di crescita emotiva e relazionale.