L’Alcol nella Società: Una Riflessione Critica per Genitori e Giovani Adulti

Un bicchiere tra amici, un calice a tavola, uno spot patinato: l’alcol scivola nella nostra giornata come se fosse aria. Ma perché lo accettiamo così, quasi senza pensarci? Questo pezzo invita a fermarsi un attimo, a guardare meglio, a parlare in famiglia con parole semplici e occhi aperti.

Siamo cresciuti con l’idea che il bere faccia parte della festa. Un brindisi per iniziare, un sorso per rilassarsi, un cocktail per sentirsi inclusi. Capita anche a me: cene dove il vino “giusto” sembra dire chi sei. O compleanni dove il “no, grazie” diventa scomodo. Non c’è giudizio. C’è curiosità. Perché questa abitudine è così radicata?

Non è solo gusto: è linguaggio sociale

In molte culture il vino è cibo, racconto, territorio. Dire “ti offro da bere” significa “voglio conoscerti”. La socialità usa l’alcol come chiave rapida: scioglie la timidezza, accorcia le distanze, crea rito. Funziona? A volte sì. Ma ogni scorciatoia ha un costo.

I numeri aiutano a mettere a fuoco. Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), il consumo dannoso di alcol causa circa 3 milioni di morti l’anno nel mondo e contribuisce a oltre 200 malattie e condizioni (fonte: who.int, scheda “Alcohol”). In Italia, dati ISTAT indicano che la maggior parte degli over 11 consuma bevande alcoliche e che tra i 18-24enni circa 1 su 10 pratica binge drinking almeno una volta l’anno (fonte: ISTAT, “Consumi di alcol” 2023). Non sono cifre astratte: sono vite, relazioni, esperienze interrotte.

Fin qui, però, parliamo di abitudine e contesto. Il punto centrale arriva dopo: la normalizzazione non nasce da sola. Viene coltivata.

A spingerla c’è un sistema di marketing potente. Immagini curate, storie glamour, messaggi che legano alcol a successo, romanticismo, autenticità. Eppure la stessa OMS ricorda che non esiste un livello di consumo “sicuro” per la salute: ogni quantità aumenta, in modo proporzionale, il rischio di alcuni tumori e malattie cardiovascolari. Questa frizione tra narrazione e realtà merita una pausa di riflessione, soprattutto in casa, con genitori e giovani adulti seduti allo stesso tavolo.

Cosa possiamo fare in famiglia

Dare un nome ai meccanismi. Guardare insieme una pubblicità e chiedere: cosa promette davvero? Dove sta la “magia”? È un buon esercizio di pensiero critico.

Stabilire confini chiari. Regole semplici, condivise, su quando e come si beve. La moderazione non è moralismo. È cura di sé.

Rinforzare alternative sociali. Un rituale senza alcol (un tè, un dolce, una passeggiata) costruisce nuove abitudini. La connessione non dipende dal bicchiere.

Parlare dei rischi concreti. Zero allarmismi, solo fatti: guida, sonno, rendimento, umore. Se servono fonti, OMS e Ministero della Salute sono affidabili. Quando i dati non sono chiari, diciamolo: su alcuni effetti a lungo termine i numeri cambiano con gli studi, ma la direzione generale non è rassicurante.

Preparare risposte brevi al “dai, bevi”. Un “sto bene così”, “devo guidare”, “oggi passo”. Poche parole, voce ferma.

Conoscere le porte d’ingresso all’aiuto. Medico di base e Servizi per le Dipendenze (SerD) sono i riferimenti sul territorio. Chiedere presto è un gesto di forza, non di debolezza.

Per i ragazzi il gruppo pesa. Per gli adulti pesa la stanchezza. L’alcol si infila nelle crepe e promette sollievo. Funziona per un’ora. Poi presenta il conto.

Forse il centro è qui: non demonizzare il consumo, ma togliere all’alcol il ruolo di scorciatoia emotiva. Restituiamo valore alle conversazioni lunghe, al silenzio che non imbarazza, al brindisi che non detta le regole.

La prossima volta che senti il tintinnio dei bicchieri, prova ad ascoltare ciò che succede un attimo prima del primo sorso. Di cosa hai davvero bisogno, tu, proprio adesso?