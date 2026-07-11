Madri Neet: L’Invisibile Barriera tra Famiglia e Carriera per le Giovani Donne Italiane

Dietro la parola fredda “Neet” ci sono facce, orari impossibili, telefonate alla nonna, appunti sul frigo. Il futuro non si è fermato per dispetto: si è fatto stretto tra pannolini e contratti che non arrivano, tra turni a chiamata e asili che chiudono troppo presto.

“Chiamatela Sara.” Ventisette anni, un bimbo di diciotto mesi, un compagno con turni spezzati. Il colloquio è alle 9.30. L’asilo nido apre alle 8, ma è pieno. L’unica alternativa è privata: costa quanto un affitto. Sara sceglie. Non cerca più. E finisce nella categoria delle giovani Neet. Non perché non abbia voglia. Perché la somma tra cure familiari, assenza di servizi per l’infanzia e stipendi bassi spinge fuori dal radar del lavoro.

La parola pesa: Not in Education, Employment or Training. In Italia, tra i 15 e i 29 anni, i Neet superano ancora la media europea, con una quota femminile più alta di quella maschile. Ma ecco il punto che spesso sfugge: il volto più comune non è quello del ragazzo svogliato. Arriva a metà mattina, quando la casa tace e il bucato gira. E ha in braccio un bambino.

Cosa dicono i numeri

Tra le donne Neet, quasi una su due è una madre che vive in coppia. Non parla di scoraggiamento, ma di incastri impossibili. La penalità di maternità è concreta: tra le donne 25-34 anni, l’occupazione cala di oltre 15 punti se c’è un figlio piccolo. Il part-time è spesso involontario e poco tutelato. Gli asili per under 3 coprono circa un terzo dei bambini, con il Sud fermo ben sotto. Gli orari raramente coincidono con la realtà di chi fa turni. Il costo della cura, se rapportato a un salario d’ingresso, può mangiarsi metà busta paga. Il risultato è una rinuncia razionale: non cerco, perché cercare non conviene.

C’è un altro pezzo che si vede poco. Quando si smette di cercare, si smette anche di accumulare contributi, competenze, reti. La pausa diventa buco. Dopo due anni, rientrare costa il doppio di fatica e paga la metà di prospettiva. È così che il “temporaneo” diventa struttura. E che il lavoro femminile resta inchiodato.

Un campanello positivo c’è: investimenti per nuovi posti nido sono partiti e alcune città stanno allungando gli orari. Ma la scala del problema è grande e asimmetrica. Dove i servizi funzionano, le madri lavorano di più. Dove mancano, si ritirano. Non servono slogan: servono incastri reali.

Cosa serve davvero

Orari elastici e “nidi di quartiere” con aperture serali. Non per sempre. Per i primi tre anni.

Congedi ben pagati e condivisi, con quote effettive per i padri. Senza padri in gioco, le madri restano sole.

Part-time di qualità e diritto al rientro pieno. Non un vicolo cieco, ma un ponte.

Trasporti affidabili e incentivi al rientro, con formazione breve e mirata. Competenze digitali, lingue, sicurezza sul lavoro.

Semplificazioni: una sola domanda per nido, bonus e mensa. Meno carte, più tempo.

E poi cultura quotidiana. Il capo che non dice “ci arrangiamo”, ma propone un lavoro ibrido vero. Il pediatra che fissa controlli compatibili. Il condominio che organizza una micro mutualità tra genitori. Piccoli tasselli, grande effetto.

Sara, alla fine, richiama quel numero? Dipende da noi. Da come teniamo insieme famiglia e carriera senza farne una gara a eliminazione. Da quanto spazio diamo a chi oggi è “fuori” per necessità, non per scelta. La domanda resta lì, aperta: se domattina l’asilo costa meno, l’autobus passa puntuale e il contratto prevede flessibilità, quante “Neet” tornano a bussare? E se la risposta fosse: molte più di quante immaginiamo?