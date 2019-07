Michele, un papà, ha lanciato un appello per la sua bambina: Diana, affetta da una rara sindrome immunodepressiva.

Diana è una bambina di 6 anni affetta da una rara malattia: aplasia midollare di grado severo.

Un appello disperato di un papà per la figlia malata

Si tratta di qualcosa che colpisce 2 persone su 1 milione.

Diana è nata sana, poi è comparsa una malattia per la quale non c’è spiegazione. “Aveva dei lividi sulle gambe, li ha notati mia moglie. Io un pò li ho sottovalutati, quei lividi, dicevo che la piccola, dopotutto aveva 5 anni. Poi, però, sotto gli occhi, sono comparse macchie rosse”.

Da quel momento, però, è iniziato il calvario della famiglia. “Riusciamo a gestire la situazione che stiamo vivendo sempre con il sorriso, forse per la disperazione che proviamo. Un equilibrio in una condizione scomoda”.

Per questo il papà di Diana ha lanciato un appello:

“Sabato davanti allo stadio San Paolo e nei pressi del quartier generale dell’Universiade Napoli 2019, per mia figlia e per altri bambini con malattie rare verranno allestiti dei gazebo per il prelievo dei tamponi salivali. Mi rivolgo ai napoletani che in altre circostanze hanno dimostrato la loro solidarietà ma soprattutto alle migliaia di giovani da tutto il mondo che sono in città per i Giochi. Sono loro i potenziali donatori.

Il trapianto non è doloroso e neanche invasivo. Il donatore che speriamo di trovare per noi o per altri piccoli ammalati con la stessa sindrome salverà la vita di un bambino, una vittoria da medaglia d’oro. Anche Diana ama lo sport, è una piccola amazzone, la mascotte della scuderia di Agnano dove correva e dove, spero momentaneamente, ha dovuto lasciare i suoi cavalli“.

Questa famigli spera quindi in un miracolo che possa salvare la loro bambina e la loro famiglia.

