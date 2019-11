Hilaria Baldwin, seconda moglie del noto attore Alec Baldwin, ha annunciato di aver perso la figlia che aveva in grembo di 4 mesi.

Hilaria Baldwin, moglie del noto attore statunitense Alec Baldwin, ha annunciato di aver perso la figlia che aveva in grembo.

Una mamma perde il bebè

La scrittrice e blogger Hilaria Baldwin, seconda moglie dell’attore di 30Rock Alec Baldwin, ieri, ha annunciato la triste perdita della bambina di 4 mesi che aveva in grembo. La notizia è giunta inaspettata durante un normale controllo. La Baldwin, molto attiva su Instagram, dove condivide la sua vita domestica con i figli e anche la sua ultima gravidanza, ha dato l’annuncio con un video girato insieme alla figlia Carmen.

La trentacinquenne mamma insegnante di yoga ha rivelato che la drammatica notizia è arrivata dopo un’ecografia alla 20° settimana di gestazione. “Siamo molto tristi di dover condividere la notizia che oggi abbiamo saputo di aver perso la nostra bambina di 4 mesi. Vogliamo anche farvi sapere che ora non stiamo bene, ma lo saremo. Siamo fortunati di avere i nostri 4 bambini e non perderemo mai di vista questo. L’ho detto a Carmen e ho girato questo in modo da poterlo inviare ad Alec. Penso che sia un buon modo per condividerlo anche con voi. Le ho detto che questo bambino alla fine non arriverà ma cercheremo di darle una sorellina un’altra volta. Ora mi sento devastata, non mi aspettavo questo quando sono andata a fare la scan oggi. Non so che altro dire. Sono ancora sotto shock e non vedo la cosa chiaramente. Per favore niente paparazzi, è tutto ciò che chiedo”.

Il suo drammatico video ha ricevuto più di 76 mila visualizzazioni e 26 mila commenti di persone che le hanno mostrato il loro sostegno. Hilaria aveva annunciato la nuova gravidanza in settembre, mentre in aprile aveva perso un altro feto. All’epoca la donna aveva deciso di condividere quel drammatico momento nella speranza di normalizzare l’aborto spontaneo e incoraggiare le persone a parlare delle difficoltà del concepimento. In un secondo aggiornamento Hilaria ha scritto: “occhi gonfi per il pianto, intontita per l’anestesia, dolorante per i crampi a causa dell’operazione, ma ce l’ho fatta e voglio farvi sapere che fisicamente sto bene. Sono grata per la mia famiglia, per gli amici, i dottori, le infermiere e tutti voi che mi avete tenuto la mano durante questo difficile periodo. Non sapete quanto questo significhi per me. Un piede davanti all’altro, ora comincia il viaggio della guarigione”. Alec e Hilaria Baldwin, insieme, hanno 4 figli: Carmen di 7 anni, Rafael di 4, Leonardo di 3 e il piccolo Romeo di 1. Alec Baldwin, invece, ha anche un’altra figlia già adulta: Ireland, avuta dall’ex moglie Kim Basinger. Unimamme, questa notizia ci rattrista, voi ne eravate al corrente? Avete inviato il vostro sostegno a questa mamma che soffre?