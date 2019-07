Bambini affidati illegalmente, un inquietante precedente a Biella vedrebbe coinvolti gli stessi operatori.

La vicenda dei bambini tolti alle famiglie di origine con false perizie e affidati illegalmente ad altre, nella provincia di Reggio Emilia, sta scoperchiando un sistema degli orrori che vedrebbe coinvolti gli stessi operatori sociali, medici e psicologi anche in altri casi pregressi e discussi di presunti abusi sui minori.

In tutti, stando alle indagini condotte anche da alcuni giornalisti, medici e assistenti sociali avrebbero falsificato perizie e manipolato i bambini per indurli a denunciare abusi sessuali commessi dai genitori nei loro confronti. Abusi che in realtà non erano mai avvenuti.

Gli stessi operatori sociali della Onlus piemontese coinvolta nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli affidamenti illeciti nei Comuni della Val d’Enza e Bibbiano (dove è indagato il sindaco), in provincia di Reggio Emilia, sarebbero coinvolti in altri casi simili avvenuti negli anni ’90. Quelli denunciati nell’inchiesta Veleno e un caso avvenuto a Biella denunciato da Selvaggia Lucarelli.

L’inchiesta Veleno, di cui sono autori Pablo Trincia e Alessia Rafanelli, ricostruisce il caso di una presunta banda di pedofili del modenese, chiamati i “Diavoli della bassa modenese“, che alla fine degli anni ’90, tra i comuni di Massa Finalese e Mirandola, portò alla denuncia di diverse famiglie, accusate di abusi sessuali e riti satanici nei confronti dei loro figli, con l’allontanamento di 16 bambini dai loro genitori. Molti di questi genitori non hanno più rivisto i loro figli, alcuni si sono suicidati, mentre altri sono espatriati. L’inchiesta è stata pubblicata da Repubblica in podcast nell’autunno del 2017 e ha evidenziato diversi incongruenze sulle denunce di abusi, sollevando numerosi dubbi sull’operato di assistenti sociali, psicologi e medici durante e indagini. Alcuni degli operatori all’epoca coinvolti nel caso sono ora indagati per il nuovo caso di affidi illeciti per abusi sessuali mai commessi.

C’è di più, in questi giorni Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui solleva un altro caso di presunte false denunce di abusi sessuali che coinvolgerebbero ancora gli stessi medici, psicologi e assistenti sociali della Onlus piemontese indagata per Angeli e Demoni e che avrebbero distrutto un’intera famiglia di Biella, spingendola al suicidio.

Bambini affidati illegalmente, il precedente di Biella

Il post pubblicato su Facebook da Selvaggia Lucarelli racconta una vicenda da film dell’orrore, che se fosse confermata getterebbe un pesante discredito sul modo di condurre le indagini e sull’operato di certi magistrati. A leggere il post fiume della Lucarelli si resta senza fiato per la sequela manipolazioni, violenze psicologiche e vere e proprie malvagità descritte. È tutto talmente mostruoso e diabolico da sembrare inumano. Ricollegando tutti i punti e i casi di Veleno e ora Angeli e Demoni, tuttavia, il quadro appare verosimile, e inquietante.

Una separazione tra coniugi finita male negli anni ’90 nella provincia di Biella, a Sagliano, si è trasformata in un processo per abusi sessuali che ha coinvolto padre, zia e nonni paterni tutti coinvolti in mostruosi abusi sessuali nei confronti di figli e nipoti. Anche in questo caso a raccogliere le testimonianze dei bambini presunte vittime c’erano gli stessi operatori della Onlus piemontese dei casi citati sopra che avrebbe imbastito un castello accusatorio raccolto da un magistrato dall’operato discutibile.

La vicenda di Biella sarebbe il “caso zero” di quello che poi è successo nel modenese con il caso Veleno e ora nei Comuni della Val D’Enza con l’inchiesta Angeli e Demoni. Tutto partirebbe da qui.

La vicenda – racconta Selvaggia Lucarelli – inizia nel 1995, quando durante l’aspra separazione di Guido Ferraro dalla moglie, la donna porta il loro figlio di 9 anni presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Vercelli al quale il bambino racconta di rapporti incestuosi avvenuti in sua presenza tra suo padre padre Guido, sua nonna paterna Alba e sua zia paterna Maria Cristina e gli abusi sessuali commessi nei suoi confronti e della sua cugina più piccola, figlia di Maria Cristina. Il bambino racconta di abusi subiti dall’età di tre anni e viene immediatamente allontanato dal Tribunale dei minori dal padre e dalla sua famiglia.

Il 3 giugno il pm Alessandro Chionna li fa arrestare tutti e tre i componenti della famiglia Ferraro con l’accusa di abusi sessuali su minori. Quando si tratta di raccogliere la testimonianza del bambino, però, la sua versione dei fatti risulta inverosimile e il piccolo poi ritratta, dicendo di essersi inventato tutto. È l’inizio di una lunga serie di ritrattazioni.

Nel frattempo i due bambini presunte vittime dei perversi abusi sessuali di padre, madre, zii e nonni, vengono sottoposti alla perizia della stessa psicologa che avrà un ruolo rilevante nel caso Veleno di lì a pochi anni (ma che non risulta indagata per la nuova inchiesta Angeli e Demoni). Una ginecologa che collabora con la stessa Onlus piemontese indagata prova a fornire una perizia su presunte violenze sessuali sui due cuginetti, ma non potendo provarli con riscontri fisici, a seguito di visita, offre comunque un’interpretazione forzata sul fatto che le violenze avrebbero potuto verificarsi comunque.

Nel frattempo, il bambino viene sottoposto a nuove perizie e forse manipolazioni e torna ad accusare il padre e la sua famiglia, chiamando in causa anche il nonno Attilio. Nonostante i rilievi del Gip che mette in dubbio la correttezza delle perizie e delle consulenze tecniche, il caso prosegue. Il pm sottopone i bambini ad un’audizione protetta che viene condotta da una psicologa che è anche teste dell’accusa, in palese conflitto di interesse e violazione del principio di imparzialità. Ma si va avanti lo stesso. Durante l’audizione i bambini “confermano” gli abusi sessuali e per la famiglia Ferraro non ci sono più vie d’uscita.

La mattina del 5 giugno del 1996, giorno di una nuova udienza del processo, Guido Ferraro, sua sorella Maria Cristina Ferraro e i loro genitori Alba Rigolone e Attilio Ferraro non si presentano in Tribunale. Si suicidano tutti e quattro, ingerendo dei sonniferi, salendo su una Fiat Uno verde nel garage di casa e respirando il gas di scarico.

Ai funerali della famiglia parteciparono più di 1000 persone, in tanti a Sagliano credevano nell’innocenza della famiglia Ferraro. Infine, una sentenza di improcedibilità mise fine a tutta la vicenda.

“In fondo le vittime sono ancora i bambini. Ora sono anche senza genitori. La vicenda giudiziaria è stata archiviata col decesso degli imputati, e forse è meglio così”, ha commentato la psicologa testimone dell’accusa e chiamata dal pm come consulente tecnico della Procura (dunque imparziale) ad ascoltare i due bambini in audizione privata.

Una vicenda di cui vi riferiamo la versione raccontata da Selvaggia Lucarelli, nel suo post su Facebook e in un articolo sul Fatto Quotidiano, i cui aspetti andrebbero sicuramente accertati in modo definitivo in un procedimento penale, ma dalla quale emergono elementi inquietanti di cui va data notizia, a maggior ragione dopo le inchieste recenti che coinvolgerebbero gli stessi operatori e la stessa Onlus.

