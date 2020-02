Trovata la mamma del bambino abbandonato nel passeggino ieri sera a Roma, vicino alla stazione Termini, è una 25enne.

Unimamme, ieri sera vi avevamo parlato della vicenda del bambino abbandonato a Roma in un passeggino, vicino alla Stazione Termini.

Bambino abbandonato dalla mamma a Roma: le novità

Questa donna di 25 anni sarebbe una cittadina italiana, originaria di Gallarate e ospite di una casa famiglia, è stata fermata alla stazione di Bologna dopo aver preso un treno Intercity Roma- Firenze- Bologna- Tarvisio, insieme all’altra figlia di 3 anni. Pare che la donna volesse dirigersi a Monaco. Le forze dell’ordine, in particolare la Polfer, hanno rintracciato la mamma attraverso le celle telefoniche.

L’altra figlia che era con lei è stata affidata a una struttura a Cento, in provincia di Ferrara. La carrozzina, notata da una passante, era stata lasciata in via Principe Amedeo, vicino alla stazione dei bus, probabilmente affinché venisse subito soccorso. Anche le telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei passanti hanno contribuito a ritrovare la mamma del bimbo. Il piccolo, visitato dai medici, è stato trovato ben nutrito e curato, ora è in carico ai servizi sociali, mentre è ancora ricoverato al Bambin Gesù di Roma. A ogni modo nel nostro Paese ci sono tanti modi per tutelare i bambini e saperli al sicuro e con persone affidabili, anche se siamo in difficoltà e non possiamo occuparcene in prima persona. Ci sono culle per la vita, dove si possono lasciare bambini piccoli in modo anonimo sapendo che saranno subito soccorsi, oppure ci sono associazioni, laiche o religiosie, case famiglie, associazioni per le donne e i bambini, ecc… Ora la donna è indagata per abbandono di minore.Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su Bologna Today?

LEGGI ANCHE > BAMBINO DI 1 ANNO ABBANDONATO PER STRADA: è SUCCESSO A ROMA

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.