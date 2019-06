Un bambino di 4 anni è annegato a Mirabilandia.

Un bimbo di 4 anni, Edoardo Bassani di Castrocaro Terme, è stato ritrovato annegato nella zona delle piscine del parco di Mirabilandia, a Ravenna.

Bimbo morto a Mirabilandia: cosa è accaduto

La tragedia è avvenuta intorno alle 15,30 di ieri pomeriggio, 19 giugno quando il piccino è stato notato dagli addetti di salvataggio. Edoardo si trovava all’interno della zona Mirabeach del parco insieme alla mamma e, come accennavamo, è stato visto riverso a testa in giù nell’acqua della piscina dedicata ai bambini dai responsabili del salvataggio che l’hanno estratto dall’acqua.

Anche il medico del presidio sanitario del parco è intervenuto, mentre il 118 è arrivato con un’ambulanza e un elicottero. Purtroppo le condizioni del bambino erano molto gravi ed è deceduto prima di arrivare in ospedale a Ravenna.

I sanitari hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare.

Successivamente presso il parco divertimenti più grande d’Italia si sono presentati i carabinieri per compiere i rilevamenti necessari. Saranno prese in esame anche le telecamere che aiuteranno a ricostruire cosa è successo dopo che il piccolo, figlio unico, è sfuggito al controllo della mamma.

Il dramma si è compiuto davanti a centinaia di turisti e famiglie che affollano il parco.

Mirabilandia è un parco molto conosciuto e amato dalle famiglie che vanno in vacanza nella riviera romagnola. Nel 2018 però si era già verificata una tragedia quando un ragazzo di origine magrebina aveva scavalcato la recinzione di sicurezza del gioco Katun per recuperare un oggetto ed era stato travolto e ucciso dal trenino in arrivo.

Una ragazza che si trovava davanti era rimasta a sua volta ferita nell’impatto.

Non si hanno ancora dati certisulla dinamica dell’incidente e purtroppo sappiamo che bastano solo 20 secondi a un bimbo, per annegare.

