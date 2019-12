Un bimbo di 5 anni ha ricevuto un regalo speciale.

Un bambino di 5 anni, originario del Montana, Wyatt Haas, ha scoperto di avere un tumore raro che colpisce il cervello: un medulloblastoma. Questo tumore ha origine nel cervelletto e può facilmente espandersi al midollo spinale.

Un bimbo malato riceve un bel regalo

Il trattamento consiste in un’operazione, radioterapia e chemioterapia. Wyatt è stato operato il giorno dopo la terribile scoperta per ridurre parte del tumore.

Come accennavamo si tratta di un tumore molto raro, di cui si registrano 250 – 500 casi ogni anno. Nei bambini è il tumore maligno più comune. Il bimbo, successivamente è dovuto partire per Memphis, per potersi curare. Prima della partenza i suoi amici dell’asilo hanno voluto fargli una bella sorpresa, qualcosa di indimenticabile. Jennifer Nielsen, mamma di una compagna di classe dei bimbo, conoscendo i desideri del piccolo, ha organizzato una cavalcata su un “unicorno”, cioè un cavallo trasformato in unicorno. La donna ha messo a disposizione uno dei suoi cavalli bianchi e gli ha colorato la criniera e parte del manto con gessetti colorati lavabili.

Il padre di Wyatt ha commentato così questo bel gesto: “non credo che si aspettasse di vedere un unicorno al parco. Penso che si aspettasse solo di incontrare i suoi amici. Era super eccitato. Non potremo mai essere più grati alla comunità in cui viviamo. Ci mancherete tanto. Sono molto felice di avere queste foto in cui guardare Wyatt!” Di recente il bambino è stato sottoposto a un’operazione che è andata bene. La sua mamma ha dato l’annuncio sulla pagina Facebook con cui i suoi sostenitori possono seguire il percorso del piccolo: Wyatt’s Journey. ” Questo ragazzo è libero dal tumore! Non dovrebbe tornare, ma ovviamente la vita ha sempre un suo piano. Per il suo tipo di tumore, è raro che dopo il trattamento possa tornare, ma anche il suo tumore e la sua diagnosi sono rari. Per noi, e per tutti gli altri in situazioni simili a noi, raro non significa nulla. Ora continua il suo trattamento contro il cancro! Le radiazioni iniziano a breve! Non ha avuto effetti collaterali dall’intervento e sta andando alla grande! Siamo stati abbastanza fortunati in tutta questa situazione e siamo incredibilmente grati per ogni buona notizia e risultato».

A Good Morning America Zach Haas ha commentato la situazione del figlio “negli ultimi due mesi ha vissuto molti disagi. Non sta ridendo, giocando … non riesce più a divertirsi. Spero che dopo l’intervento tornerà a essere se stesso”. Per aiutare la sua famiglia con le cure è stata istituita una raccolta fondi su Go Fund Me. Per ora sono stati raccolti poco più di 13 mila dollari su un obiettivo di 30 mila Euro. Noi speriamo che questo piccolo superi tutte le sue difficoltà e possa presto tornare a casa da tutti i suoi amici. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su People?

