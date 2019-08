Un bambino di 8 anni ha rubato l’auto dei genitori e ha guidato in autostrada a 140 km/h finché non si è fermato.

Unimamme, i figli compiono tutta una serie di marachelle durante l’infanzia, ma quella fatta da un bambino tedesco di 8 anni è veramente grande e ha lasciato tutti di stucco, molti adulti compresi.

Bambino di 8 anni prende la macchina dei genitori

Il piccolo infatti ha guidato con abilità la Golf dei genitori, dotata di cambio automatico, su un’autostrada per Dortmund.

A dare la notizia è stata la polizia di Soest, una cittadina nella Renania Settentrionale Vestfalia. (A ovest della Germania).

La vicenda si è svolta in mattinata quando il bambino ha sfrecciato a 140 km/ h. sull’autostrada A44.

Alla polizia il bambino ha detto: “volevo solo guidare un po’”. Poi è scoppiato in lacrime, forse spaventato dalla grande velocità raggiunta in autostrada.

Sempre lui ha parcheggiato la macchina in una piazzola di sosta, ha acceso i lampeggianti e ha messo il triangolo dietro l’auto.

Il piccolo aveva già guidato automobili in spazi privati, in modo regolare, anche auto a scontro e go kart.

Per fortuna nessuna persona, bambino compreso, si è fatta male e il piccolo è stato ritrovato sano e salvo.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto e raccontato sul sito Facebook della polizia tedesca?

Voi che cosa fareste se vostro figlio compisse un’azione simile?

Certamente i genitori di questo piccolo saranno rimasti piuttosto shockati dalle gesta del figlio. Ora dovranno decidere quale punizione assegnare per questo pericolosissimo gesto che avrebbe potuto avere esiti ben più tragici.

Anche i poliziotti certamente sono rimasti perplessi scoprendo l’identità dell’abile autista dell’auto. Una vicenda che sicuramente ricorderanno a lungo.