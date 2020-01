Una mamma di Bibbiano denuncia che la figlia, che ora ha 3 anni, le era stata sottratta dai servizi sociali per essere venduta a una coppia abbiente.

Stefania Mazzocchi è una delle mamme di Bibbiano la cui pratica fa parte dello scandalo indagato dall’inchiesta Angeli e Demoni che, come saprete, si è conclusa con 26 rinvii a giudizio.

Una mamma di Bibbiano racconta il rapimento della figlia

Mamma Stefania ha raccontato la sua drammatica vicenda dal palco della Lega a Bibbiano. Insieme a lei c’era anche il compagno Marco Cagni, padre della bambina “rapita ” dai servizi sociali. “Mi chiamo Stefania Mazzocchi, non ho problemi a metterci la faccia. Sono in un film dell’orrore da anni. Noi siamo qui per miracolo, per quante ce ne hanno fatte“. La donna ha proseguito così: “già quando ero incinta di Perla mia madre ha ricevuto una telefonata dall’assistenza sociale, perché tengono sotto ricatto anche i nonni”.

“Perla era già predestinata al rapimento… Per fortuna avevamo la telecamere di sorveglianza, perché io ho cresciuto la mia bambina nel terrore. Se non scattava lo scandalo di Bibbiano, non ci prendevano le denunce. Da innocente non si può far nulla. Io ora sono sotto minaccia”. Il suo compagno, Marco, ha ggiunto:“io non credevo alla mia compagna inizialmente, poi ho montato delle telecamere, quando siamo andati in tribunale ho fatto partire il cellulare, per registrare. Non andate dai servizi sociali, chiede l’uomo, fatevi aiutare dai vicini, dagli amici”. La mamma della bimba dichiara che dopo la scomparsa la figlia era stata venduta a una coppia “era stata venduta a una coppia abbiente che non poteva avere figli”. Del caso di Stefania vi avevamo già parlato in passato. Per sottrarle la figlia i servizi sociali si erano spacciati per personale dell’Enpa. Anche nel suo caso erano state formulate accuse false. Unimamme, cosa ne pensate di quanto successo e presentato su AdnKronos?

