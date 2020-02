I neonati prematuri della Terapia Intensiva Neonatale di un ospedale del napoletano hanno festeggiato anche loro il Carnevale 2020.

Il Carnevale è un momento di divertimento per grandi e piccini. Tante le manifestazioni che si organizzano alle quali si partecipa in maschera. Quest’anno il personale del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli ha avuto un’idea molto tenera e carina. Sono state fatte delle copertine con i disegni dei super eroi per i piccoli combattenti che si trovano nel reparto.

Carnevale e neonati prematuri: le dolcissimi immagini direttamente dalla TIN

Il Carnevale nella TIN dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli è stato organizzato in collaborazione con l’associazione “Pulcini combattenti“. L’organizzazione, come si legge sul loro sito, è una Onlus che “nasce su iniziativa di medici, paramedici e genitori di neonati ricoverati presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli, per aiutare e supportare quanti si trovano ad affrontare una nascita pre-termine”.

L’Onlus è nata per tutelare e salvaguardare la vita e la salute dei neonati, sia di quelli che sono già in cura o quelli da curare con patologie a carattere permanente o in condizioni di estrema indigenza economica. Si occupa anche di aiutare e sostenere i genitori dei piccoli pazienti ricoverati in Tin.

Il Carnevale in Tin è stato festeggiato: a mascherarsi non sono stati medici o infermieri, ma i piccoli pazienti della terapia intensiva neonatale grazie alla creazioni di copertine ricamate con i super eroi per i piccoli pazienti. Ricordandoci che si può festeggiare anche se le condizioni sono difficili.

Sono state create a mano e le copertine hanno trasformato i piccoli in: Batman, Superman, Ariel, Cenerentola, Jasmine, Ariel e tanti altri. L’iniziativa ha riscosso tantissimo successo.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa iniziativa? Le foto sono dolcissime e sono state pubblicate sulla pagina Fecebook dell’Associazione Pulcini Combattenti.

