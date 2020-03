Flash mob in tutta Italia contro il Coronavirus: applausi e canzoni dai balconi di tutta Italia per chi è sempre in prima linea, come medici, infermieri, operatori sanitari, croce rossa e volontari, mentre noi restiamo a casa.

Ieri alle 12:00 tutta l’Italia ha dimostrato la sua solidarietà ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario, anche alla Croce Rossa che senza sosta distribuisce i pasti e coperte in giro e ai volontari, che aiutano chi non è più autosufficiente.

E’ stato molto emozionante ed è accaduto in tutta Italia: tantissime persone sono uscite sui balconi ed hanno applaudito per dimostrare la loro gratitudine a loro, i nostri angeli custodi, sempre in prima linea. Lo scroscio degli applausi si è sentito fortissimo visto il silenzio assoluto delle città in quarantena. A Roma gli applausi si sono sentiti ovunque: dalla Garbatella al quartiere Trieste, dal Pigneto a Tor Bella Monaca con un fragore impressionante.

La quarantena per il Coronavirus sarà ricordata anche per i flash mob

Questo periodo difficile di quarantena verrà ricordato anche per questi flash mob, piccoli gesti di speranza e solidarietà dai balconi, gesti piccoli ma molto significativi: il primo è stato il 13 marzo alle 18 ed era un flash mob sonoro, tutti sono andati in terrazza a suonare uno strumento e a cantare “l’inno di italia” e altre canzoni con qualsiasi strumento avessero, qualcuno anche con l’altoparlante. Il tam tam girato in prevalenza su whatsapp era “Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani“, altri avevano detto “Per rompere il silenzio“.

Il secondo appuntamento è stato ieri alle 12:00 e contemplava l’applauso ai medici di cui abbiamo parlato, il terzo era sempre un flash mob sonoro, alle 18:00 di ieri, sempre con strumenti chi ne ha, questa volta la canzone scelta era “Azzurro”. A seguire un lungo applauso sempre per chi è in prima linea.

Il prossimo appuntamento è oggi alle 18:00 sempre sui balconi e alle finestre, questa volta per cantare “Il cielo è sempre più blu” e poi più tardi alle 21:00 tutti alle finestre per un minuto di luci con le torce, luminarie, lampadine o addirittura la torcia dei nostri telefonini: un piccolo grande gesto che farà vedere al mondo che l’Italia è viva, che noi italiani siamo vivi, compatti e forti. Solo uniti si può vincere: alle 21 spegniamo le luci in casa ed usciamo ad illuminare l’Italia!

E voi Unimamme eravate a conoscenza di questi flash mob? Participerete anche voi al prossimo?

