Coronavirus in Italia: continua il calo dei contagi. I dati aggiornati al 4 maggio

Nel giorno in cui vengono allentate alcune misure della quarantena introdotta lo scorso 9 marzo, con molti italiani che tornano al lavoro e la possibilità di qualche spostamento in più, si conferma il calo della curva epidemica del Coronavirus in Italia. I contagi totali sono arrivati a 211.938 casi complessivi (che includono malati o attualmente positivi, deceduti e guariti). L’incremento giornaliero scende ancora, oggi a +1.221, rispetto ai +1.389 di ieri, con un incremento percentuale del +0,58% dal +0,66% di ieri. Il più basso incremento percentuale giornaliero mai osservato finora. Un segnale più che positivo. I 1.221 casi di oggi sono dati da: +195 morti, + 1.225 guariti e -199 attualmente positivi.

I tamponi effettuati oggi sono 37.631, meno dei 44.935 di ieri e di quelli degli ultimi giorni. Il rapporto tra contagi e tamponi rimane tuttavia stabile, oggi al 3,2% dal 3,1% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: continua il calo dei contagi, i dati aggiornati

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia si confermano buoni, nel giorno in cui inizia la fase 2 dell’emergenza sanitaria, con il rallentamento di alcune misure restrittive. Oggi, nonostante sia lunedì non si è tenuta la conferenza nella sede della Protezione Civile, l’ultima, infatti, è stata giovedì 30 aprile. I dati sull’epidemia vengono pubblicati con comunicato stampa e sui siti istituzionali della Protezione Civile e del Ministero della Salute.

Oggi, si registra un ulteriore calo dei malati o attualmente positivi al virus, 199 in meno, anche se un numero inferiore ai -525 di ieri. Il numero complessivo degli attualmente positivi scende sotto le 100 mila unità, pari a 99.980 casi. Salgono purtroppo i morti sebbene rimangano sotto i 200 casi: nelle ultime 24 ore sono decedute 195 persone, rispetto alle 174 di ieri, che portano il numero complessivo dei deceduti a quasi 30 mila, pari a 29.079 dall’inizio dell’epidemia. Oggi abbiamo anche meno guariti, sono 1.225 dai 1.740 di ieri. Il numero totale dei guariti è di 82.879 dall’inizio dell’epidemia.

Scendono ancora i ricoveri in ospedale, con il numero dei pazienti in terapia intensiva che sono meno di 1.500 in tutta Italia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a lunedì 4 maggio 2020



99.980 attualmente positivi al Covid-19 : -199 casi dal 3 maggio (ieri erano diminuiti di 525 casi, sabato -239 casi, venerdì 1° maggio -608 casi, giovedì 30 aprile di 3.106 casi, mercoledì di 548 casi, martedì -680 casi, lunedì 27 aprile -290 casi);



: (ieri erano diminuiti di 525 casi, sabato -239 casi, venerdì 1° maggio -608 casi, giovedì 30 aprile di 3.106 casi, mercoledì di 548 casi, martedì -680 casi, lunedì 27 aprile -290 casi); 82.879 i guariti : pari a +1.225 da ieri ;

: pari a ; 29.079 i morti: pari a +195

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 211.938 casi, rispetto ai 210.717 di ieri.

Tra i 99.980 positivi al Coronavirus alla data del 4 maggio:

81.678 si trovano in isolamento domiciliare ( +242 in un giorno )



si trovano ( ) 16.823 sono ricoverati con sintomi ( -419 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.479 sono in terapia intensiva (ieri arano 1.501, -22 in un giorno).

Oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono meno, di 22 unità rispetto ai meno 38 di ieri, ma i ricoveri complessivi sono 1.479, dunque meno di 1.500. Si tratta del trentunesimo giorno consecutivo di calo. Molto buono il dato sui ricoveri negli altri reparti di ospedale che scendono di ben 419 pazienti oggi, portandosi sotto i 17 mila pazienti. Aumentano invece di 242 casi le persone positive in isolamento domiciliare, ieri erano diminuite di 372 unità.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 4 maggio 2020.

In Lombardia oggi non si registra alcun calo di pazienti in terapia intensiva, il numero dei ricoveri rimane stabile sui 532 di ieri. Scende, invece, il numero dei ricoveri negli altri reparti di ospedale, che oggi sono -195, dai 6.609 di ieri ai 6.414 di oggi. Il numero delle persone positive in isolamento domiciliare aumenta di 576 casi, dai 29.785 di ieri ai 30.361 di oggi. Gli attualmente positivi o malati in Lombardia (a casa o in ospedale), aumentano di 381 casi, passando dai 36.926 di ieri ai 37.307 di oggi.

I morti in Lombardia oggi sono 63, ieri erano 42, portando il numero complessivo dei decessi a 14.294 dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 133, ieri erano 225, per un numero complessivo di 26.504 persone guarite. I casi totali di Covid-19 in Lombardia (comprensivi di attualmente positivi, deceduti e guariti) crescono oggi di 577 unità, rispetto ai +526 di ieri, per un numero complessivo di 78.105 casi totali dall’inizio dell’epidemia.

Bene oggi il Piemonte con una crescita dei casi totali di 192 unità rispetto ai +251 di ieri. Il numero complessivo dei contagi in regione è di 27.622 dall’inizio dell’epidemia.

La pandemia di Covid-19



La pandemia di Covid-19 nel mondo ha superato i 3 milioni e 600 mila contagi, mentre i morti si avvicinano ai 250 mila. Gli Stati Uniti hanno 1 milione e 198 mila contagi e oltre 69 mila morti, a New York i decessi hanno superato i 24 mila casi. La Spagna ha 248 mila casi e 25 mila morti. Anche la Francia ha superato i 24 mila morti. Il Regno Unito si avvicina all’Italia con oltre 28 mila morti.

I dati sulla pandemia di Covid.19 aggiornati a lunedì 4 maggio da Worldmeters. I casi complessivi di Covid-19 nel mondo sono 3.611.044, i morti 250.125, così distribuiti tra i vari Paesi:

Stati Uniti: 1.198.843 (69.035 morti)

Spagna: 248.301 (25.428 morti) Italia: 211.938 (29.079 morti)

Regno Unito: 190.548 (28.734 morti) Francia: 168.693 (24.895 morti) Germania: 165.745 (6.866 morti) Russia: 145.268 (1.356 morti) Turchia: 126.045 (3.397 morti) Brasile: 101.826 (7.051 morti) Iran: 98.647 (6.277 morti) Cina: 83.965 (4.637 morti) Canada: 59.858 (3.767 morti) Belgio: 50.267 (7.924 morti) Perù: 45.928 (1.286 morti) India: 42.836 (1.395 morti) Paesi Bassi: 40.770 (5.082 morti) Ecuador: 31.881 (1.569 morti) Svizzera: 29.981 (1.779 morti) Arabia Saudita: 28.656 (191 morti) Portogallo: 25.524 (1.063 morti)

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

