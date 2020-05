Meno malati e più guariti | Dati al 7 maggio

Coronavirus in Italia: meno malati e più guariti. I dati aggiornati al 7 maggio.

Continua il calo dei malati di Coronavirus in Italia, così come i ricoveri in terapia intensiva. Gli ultimi dati sull’epidemia confermano la discesa della curva. Diminuiscono i morti, ma sono ancora vicino ai 300 casi.

Il numero complessivo dei contagi di Coronavirus in Italia è di 215.858, oggi con un aumento giornaliero di 1.401 casi, in leggero calo dai 1.444 di ieri. Ricordiamo che questo numero comprende gli attualmente positivi o malati, i deceduti e i guariti o dimessi dagli ospedali. L’incremento percentuale giornaliero è del +0,65%, rispetto a +0,68% di ieri. Si conferma dunque la discesa della curva epidemica.

Il numero dei tamponi effettuati oggi sale a 70.359, rispetto ai 64.263 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi giornalieri scende al 2%, rispetto al 2,2% di ieri. Il valore più basso, 1,9%, era stato toccato il 5 maggio scorso. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: meno malati e più guariti, i dati aggiornati

I malati o attualmente positivi al Covid-19 in Italia continuano a scendere e oggi sono sotto i 90 mila casi, registrando un calo giornaliero di 1.904 casi, rispetto ai meno 6.939 di ieri, quando il numero era letteralmente crollato. Le persone attualmente positive al virus sono 89.624. Si tratta dei malati che si trovano in isolamento domiciliare o sono ricoverati in ospedale.

Continua l’ascesa dei guariti, anche se non nei numeri di ieri, 8.014 (che peraltro erano dati della Lombardia dei giorni precedenti che non erano stati conteggiati). Oggi in Italia sono guarite 3.031 persone, per un numero complessivo di 96.276 guariti dall’inizio dell’epidemia. Scende il numero dei morti, ma rimane ancora alto. Nelle ultime 24 ore sono decedute in Italia 274 persone, rispetto alle 369 di ieri, che portano il numero complessivo delle vittime del Covid-19 vicinissimo alle 30 mila unità, pari a 29.958 dall’inizio dell’epidemia.

Positivo il calo dei pazienti negli ospedali, che diminuiscono sia nelle terapie intensive d’Italia che negli altri reparti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a giovedì 7 maggio 2020



89.624 attualmente positivi al Covid-19 : -1.904 casi dal 6 maggio (ieri erano diminuiti di 6.939 casi, l'altro ieri di 1.513 casi, lunedì di 199 casi, domenica di 525 casi, sabato -239 casi, venerdì 1° maggio -608 casi, giovedì 30 aprile di 3.106 casi, mercoledì di 548 casi, martedì -680 casi, lunedì 27 aprile -290 casi);



96.276 i guariti : pari a +3.031 da ieri ;

: pari a ; 29.958 i morti: pari a +274

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 215.858 casi, rispetto ai 214.457 di ieri.

Tra gli 89.624 positivi al Coronavirus alla data del 7 maggio:

73.139 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.287 in un giorno )



si trovano ( ) 15.174 sono ricoverati con sintomi ( -595 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.311 sono in terapia intensiva (ieri erano 1.333, -22 in un giorno).

Continua il calo dei ricoveri in ospedale. Oggi sono 22 in meno i pazienti in terapia intensiva, un calo inferiore ai -94 di ieri ma che si conferma costante. Ottimo invece il calo dei pazienti negli altri reparti di ospedale che oggi sono 595 in meno, un calo ancora più consistente dei 501 di ieri. Ormai è avviata anche la diminuzione dei pazienti in isolamento domiciliare, che scendono di ben 1.287 casi oggi.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 7 maggio 2020.

Rimangono elevati i contagi in Lombardia, che oggi salgono a +720, comunque meno dei +764 di ieri. Questo numero è comprensivo degli attualmente positivi, dei deceduti e dei guariti giornalieri. I contagi totali superano le 80 mila unità, pari a 80.089 casi dall’inizio dell’epidemia. I morti in Lombardia sono oggi 134, meno dei 222 di ieri ma ancora in numero elevato, quasi la metà di tutti i morti di oggi in Italia (274). Il numero complessivo dei decessi in regione è di 14.745 dall’inizio dell’epidemia. I guariti oggi sono 324, portando il totale a 33.329 casi.

Le persone attualmente positive al Covid-19 salgono oggi di 262 unità, da 31.753 a 32.015 di oggi. Di queste, 25.687 sono in isolamento domiciliare (+493 da ieri), 5.848 sono ricoverate con sintomi in ospedale (-231 da ieri), il numero dei ricoverati scende sotto le 6 mila unità; mentre altre 480 sono ricoverate in terapia intensiva, un numero che rimane stabile da ieri.

In Piemonte i contagi complessivi salgono di +196 unità, portando il numero complessivo a 28.135 casi.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

