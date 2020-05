Coronavirus in Italia: morti e malati in calo, sempre più guariti. I dati aggiornati al 9 maggio.

Aumentano di nuovo in modo netto i guariti dal Coronavirus, mentre i morti scendono sotto le 200 unità. Diminuiscono ancora di più i malati. Sono le buone notizie sull’epidemia di Coronavirus oggi, 9 maggio, in Italia. Ulteriore conferma dell’andamento in calo della curva epidemica. Con l’augurio che si possa confermare anche quando usciranno i dati della fase 2 dell’emergenza sanitaria.

I casi totali di Covid-19 in Italia sono 218.268. Numero che comprende i malati o attualmente positivi, i deceduti e i guariti. L’aumento giornaliero è di +1.083 casi, rispetto ai 1.327 di ieri. Si tratta del numero più basso dal 5 maggio, quando furono 1.075 in un giorno. L’incremento percentuale giornaliero è del +5,0%, dal +0,61% di ieri. Si tratta dell’incremento percentuale giornaliero più basso mai registrato finora, dopo quello del +5,1% del 5 maggio.

I tamponi effettuati oggi sono 69.171, dai 63.775 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi scende all’1,6%, il valore più basso finora, dopo quello dell’1,9% del 5 maggio. Ieri era al 2,1%.

Scendono ancora i ricoveri negli ospedali, sia in terapia intensiva che negli altri reparti. Le notizie aggiornate in dettaglio.

Coronavirus in Italia: morti e malati in calo, sempre più guariti, dati aggiornati

I dati della Protezione Civile segnalano oggi un ulteriore calo nei nuovi contagi di Covid-19 in Italia. La curva epidemica si conferma in discesa, con un nuovo netto calo di malati, un nuovo netto aumento di guariti e anche i morti tornano a diminuire. Oggi i malati o attualmente positivi al Coronavirus sono -3.119, rispetto ai -1.663 di ieri, portando il numero complessivo sotto le 85 mila unità, pari a 84.842. Salgono i guariti o dimessi che oggi sono 4.008, portando il numero complessivo a 103.031 dall’inizio dell’epidemia.

Sollievo dalle notizie dei morti, anche se sono sempre troppi, scendono sotto i 200 giornalieri, oggi con 194 decessi. Le vittime complessive del Coronavirus in Italia sono 30.395 dall’inizio dell’epidemia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 9 maggio 2020



84.842 attualmente positivi al Covid-19 : -3.119 casi dal 8 maggio (ieri erano di 1.663 casi diminuiti giovedì di 1.904 casi, mercoledì di 6.939 casi, martedì di 1.513 casi, lunedì di 199 casi, domenica di 525 casi, sabato -239 casi, venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano di 1.663 casi diminuiti giovedì di 1.904 casi, mercoledì di 6.939 casi, martedì di 1.513 casi, lunedì di 199 casi, domenica di 525 casi, sabato -239 casi, venerdì 1° maggio -608 casi); 103.031 i guariti : pari a +4.008 da ieri ;

: pari a ; 30.395 i morti: pari a +194

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 218.268 casi, rispetto ai 217.185 di ieri.

Tra gli 84.842 positivi al Coronavirus alla data del 9 maggio:

69.974 si trovano in isolamento domiciliare ( -2.183 in un giorno )



si trovano ( ) 13.834 sono ricoverati con sintomi ( -802 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.034 sono in terapia intensiva (ieri erano 1.168, -134 in un giorno).

Ottimi oggi i dati sui ricoveri in ospedale ma anche sui pazienti in isolamento domiciliare, che hanno contribuito al forte calo dei malati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono poco più di mille e scendono oggi di 134 unità. Mentre i ricoveri negli altri reparti sono meno di 14 mila, con un forte calo di 802 pazienti in meno. I positivi al Covid-19 in isolamento a casa scendono di ben 2.183 unità, portandosi sotto i 20 mila casi in Italia.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 8 maggio 2020.

In Lombardia i pazienti in terapia intensiva diminuiscono di 70 unità, dopo i meno 80 di ieri, scendendo complessivamente a 330. In calo anche i ricoveri negli altri reparti ospedalieri, che oggi scendono di 167 unità, portandosi a 5.535 totali. In calo anche i positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare, che oggi sono meno 1.484, scendendo sotto le 25 mila unità, pari a 24.397 casi. I malati complessivi o attualmente positivi sono in totale 30.262, con meno 1.721 casi oggi.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

