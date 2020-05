Si conferma anche oggi il calo della curva epidemica del Coronavirus in Italia. I malati diminuiscono, anche se in numero inferiore a ieri, così come i guariti aumentano anche se meno di ieri. Per fortuna diminuiscono anche i morti, sebbene di poche decine. Piccoli passi che ci stanno portando fuori dall’epidemia, salvo brutte sorprese nei prossimi giorni quando vedremo gli effetti della fase 2. La prudenza è d’obbligo, insieme all’osservanza delle regole del distanziamento sociale e della protezione della mascherina nei luoghi frequentati e al chiuso.

Oggi i contagi complessivi di Covid-19 in Italia sono 217.185, numero che include gli attualmente positivi, i deceduti e i guariti. L’incremento giornaliero è di 1.327 casi, in calo dai +1.401 di ieri. La variazione percentuale scende a +0,61% rispetto al +0,65% di ieri.

I tamponi effettuati oggi sono 63.775, in calo dai 70.359 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi è al 2,1% rispetto al 2% di ieri. Il valore più basso, 1,9%, era stato toccato il 5 maggio scorso. Ecco i dati aggiornati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: quasi 100 mila guariti, diminuiscono i morti, dati aggiornati

Il dato positivo di oggi è la conferma della discesa della curva dell’epidemia di Coronavirus in Italia, che segna un incremento giornaliero dei casi totali inferiore a quello di ieri, con 74 contagi in meno (oggi +1.327 e ieri +1.401). Oggi il decremento dei malati o attualmente positivi è inferiore a quello di ieri: -1.663 rispetto a -1.904. Comunque la conferma del calo dei malati, il cui numero complessivo scende a 87.961 persone attualmente positive in Italia.

Buono il dato sui guariti, che oggi sono 2.747, anche se meno dei 3.031 di ieri, un numero che porta il totale dei casi a 99.023 dall’inizio dell’epidemia. Domani dovrebbero superarsi le 100 mila unità. Diminuiscono anche i morti, sebbene siano ancora troppi, con 243 decessi registrati nelle ultime 24 ore, meno dei 274 di ieri. Il numero complessivo delle vittime di Covid-19 in Italia supera i 30 mila casi, pari a 30.201 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in ospedale, sia nelle terapie intensive che negli altri reparti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a venerdì 8 maggio 2020



87.961 attualmente positivi al Covid-19 : -1.663 casi dal 6 maggio (ieri erano diminuiti di 1.904 casi, mercoledì di 6.939 casi, martedì di 1.513 casi, lunedì di 199 casi, domenica di 525 casi, sabato -239 casi, venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.904 casi, mercoledì di 6.939 casi, martedì di 1.513 casi, lunedì di 199 casi, domenica di 525 casi, sabato -239 casi, venerdì 1° maggio -608 casi); 99.023 i guariti : pari a +2.747 da ieri ;

: pari a ; 30.201 i morti: pari a +243

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 217.185 casi, rispetto ai 215.858 di ieri.

Tra gli 87.961 positivi al Coronavirus alla data dell’8 maggio:

72.157 si trovano in isolamento domiciliare ( -982 in un giorno )



si trovano ( ) 14.636 sono ricoverati con sintomi ( -538 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.168 sono in terapia intensiva (ieri erano 1.311, -143 in un giorno).

Molto bene oggi il calo dei pazienti in terapia intensiva, che compie un balzo rispetto ai giorni precedenti, quando si sono verificati decrementi di poche decine di casi. Oggi invece il calo è di 143 pazienti in meno, che porta il numero dei ricoveri nelle terapie intensive italiane da poco più di 1.300 a meno di 1.200 casi. Diminuiscono anche i pazienti negli altri reparti di ospedale, che scendono di 538 unità portando i ricoveri complessivi al di sotto dei 15 mila casi. Inoltre, continua anche il calo dei positivi in isolamento domiciliare.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 8 maggio 2020.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

