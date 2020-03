Presso l’ospedale Niguarda di Milano è venuto alla luce un bimbo che ha un pannolino con disegnato un arcobaleno, simbolo della lotta al Coronavirus.

Unimamme, forse vi potrà alleviare la giornata l’immagine che vi segnaliamo oggi, ovvero l’immagine di un neonato, di una nuova vita, che sfida la paura di questi ultimi giorni.

Bebè al Niguarda: simbolo della lotta

Dall’ospedale Niguarda di Milano, quindi dalla prima linea della lotta al Coronavirus, un raggio di speranza in questi momenti difficili. Dalla pagina Facebook del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda arriva un messaggio che potrebbe mettervi di buon umore. Eccolo: “Iniziamo la settimana con questa foto

Più forte di tutto c’è la vita!

Benvenuti a tutti i bimbi che stanno nascendo in questi giorni difficili…

Siete la prova che la vita non si ferma!”

Insieme al messaggio c’era una foto di un bebè con un pannolino con un arcobaleno con la scritta andrà tutto bene, ovvero il motto che sta spopolando nei disegni dei bambini. Il messaggio ha totalizzato 2878 Like fino a questo momento e 4509 condivisioni diventando virale. I commenti non sono mancati, ben 239 tra cui quelle di alcune alte mamme incinte e prossime al parto che cercano di essere il più serene possibile. Denise Denny Gulino commenta: “La mia arriverà la prossima settimana”, Monica Carrara, invece: “benvenuto e che sia di buon augurio ai prossimi che verranno in questo brutto momento“. Laura Bello, invece ha scritto. “L’immagine più bella che io abbia mai visto in questi giorni! #AndràTuttoBene Cucciolo!” Non ci sono solo mamme a commentare, ma anche nonne, nonni, zii, ecc.. Benedetta Fortunata commenta: “Il mio nipotino è nato oggi, una luce meravigliosa in questi giorni di buio”. Unimamme cosa ne pensate di questa foto e queste parole?

