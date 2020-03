A causa dell’emergenza Coronavirus le scuole sono chiuse. Un giovane professore ha caricato sul suo profilo youtube 200 video, tra lezioni ed esperimenti.

Per l’emergenza Coronavirus le scuole sono chiuse, le lezioni sono state sospese fino al 15 marzo, ma la data di riapertura potrebbe slittare. Per far fronte a questa emergenza, molti docenti si sono attivati con corsi on line o dando dispense ai propri alunni. C’è un professore nel Trentino che ha caricato su YouTube duecento lezioni tra matematica, analisi scientifiche, tutorial ed altri video rivolti a studenti delle superiori e dell’Università.

Coronavirus e scuole chiuse: le lezioni su youtube del professore viste milioni di volte

Si tratta del Professore Elia Borbardelli ha 32 anni è di Trento ed insegna matematica e fisica ed è un membro del team che organizza la fase provinciale delle Olimpiadi della matematica per la provincia di Trento. Nel 2018 è stato inserito dalla rivista Forbes Italia nella classifica 100under30. Il docente ha aperto il suo canale su Youtube nel 2012 “Less Than3Math” con 240.000 iscritti ed oltre 40 milioni di visualizzazioni. Il nome del canale è stato poi cambiato in Elia Bombardelli perché le sue lezioni non riguardavano più solo la matematica.

Elia Bombardelli ha una laurea in Fisica all’Università di Trento ed un master in Trentino. Nel suo canale è riuscito a coniugare scienza con il divertimento per avvicinare i ragazzi a materie che a volte sono un poco complicate.

Non solo lezioni on line, da circa 6 anni insegna fisica al Liceo Galilei di Trento, dove si è anche diplomato. La sua community è una delle più seguite a tema scientifico e lui si confronta con una schiera di scienziati, astrofisici, critici della teoria matematica, opinionisti o divulgatori di ogni alto sapere, come riportato da il Dolomiti.

Intervistato negli anni da alcune testate giornalistiche, ha dichiarato come nasce questo progetto: “Non tutti si possono permettere di pagare un insegnante che faccia lezioni private”. Anche la madre ed il padre sono insegnanti, forse da loro ha ereditato la passione. Tutti i materiali che il giovane professore, star del web, pubblica sono gratuiti.

Sul suo canale sono presenti oltre 200 lezioni con spiegazioni chiare e brevi. Ne carica tre o quattro al mese anche perché ogni video richiede fino a 6 ore di preparazione. Un successo che è arrivato nel tempo, all’inizio era impacciato e timido, ma con una grande voglia di andare avanti per aiutare quanti più studenti possibili. Un lavoro che piace anche ai suoi colleghi che sono pronti ad aiutarlo o a chiedergli aiuto. Tanti i commenti di ragazzi che lo ringraziano per avergli fatto superare un esame o un compito in classe o addirittura la maturità. In tanti lo contattano per avere un aiuto mirato.



Voi unimamme eravate a conoscenza del giovane professore che è anche una star del Web? I vostri figli sono iscritti al suo canale? Lo seguono?

