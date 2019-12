Il bambino di Popoff, Valter Brugiolo: “Io e mia moglie abbiamo adottato 4 figli”

Dopo tanti anni lontano dalla televisione, Caterina Balivo ospita Valter Brugiolo, il bambino di “Popoff”. Brugiolo, quando era bambino, ha lavorato con grandi artisti: “Ho lavorato con Al Bano, con Gianni Morandi e tanti altri perchè all’epoca nei musicarelli c’era la possibilità di lavorare con questi artisti e per un po’ ho avuto la fortuna di far parte di questo mondo”, come riportato anche da il Sussidario.

Dopo essersi allontanato dal mondo della televisione conosce Alessandra che in seguito diventerà sua moglie. Il sogno della coppia è quello di avere dei figli, ma prima di averne decidono di fare domanda di adozione, come ha raccontato Alessandra: “L’affido è amore gratuito. Un bambino ha bisogno e tu non sai per quanto tempo sarai la sua famiglia. Arriva questo bambino di quattro anni e all’inizio eravamo spaventati perché non eravamo ancora genitori e, invece, i servizi sociali avevano scelto proprio noi”. Così, nella loro vita entra a far parte Nicola che oggi ha 33 anni, dopo poco adottano anche una bambina di 1 anno, Jessica che entra a far parte della loro famiglia.