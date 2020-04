La conduttrice Eleonora Daniele è incinta della sua prima figlia. In un momento così difficile racconta il suo stato d’animo ed anche del fratello.

La conduttrice televisiva di Storie Italiane, Eleonora Daniele, ha 43 anni ed è in attesa della sua prima figlia, Carlotta. La Daniele si è sposata a settembre 2019 con l’imprenditore Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento. Da subito hanno cercato di avere un figlio, ma non arrivava.

Eleonora Daniele è incinta della sua prima figlia: “Spero che mi vedrà come una guerriera”

Eleonora Daniele, in una precedente intervista aveva dichiarato è stata tanto desiderata ed arrivata in un momento difficile dalla conduttrice: “La mia bambina è arrivata al momento giusto. Mi sento pronta per essere madre. La gravidanza è uno stato di beatitudine, che a me ha infuso serenità e voglia di fare. Certo le nausee che ho vissuto il primo trimestre non mi hanno reso facili le giornate. Ora stanno arrivando le voglie: ai dolci alla crema non resisto”.

Il pancione di Eleonora cresce a vista d’occhio e lei continua ancora ad andare in onda, in una recente intervista, pubblicata da Telepiù ha dichiarata la sua intenzione di concludere la stagione televisiva: “Condurrò Storie Italiane fino a venerdì 29 maggio. Appena avrò finito il programma, andrò a partorire!”. La decisione è stata presa con coscienza: “Non mi sono tirata indietro in questo periodo perchè, da giornalista, sento l’impegno sociale e professionale di raccontare questo momento. Siamo in televisione e facciamo servizio pubblico”.

Poi ha parlato del marito, Giulio, che l’aiuta in questo periodo: “Mi sostiene sempre. E’ lui che ogni mattina mi accompagna in auto alla sede Rai di Saxa Rubra a Roma”. La conduttrice è attenta e segue tutte le norme igieniche: “Esco di casa sempre con guanti e mascherina. Arrivata in Rai, vado dritta nel mio camerino, dove non entra nessuno. Nei corridoi ci sono ovunque dispenser per disinfettare le mani”.

Ha poi parlato della figlia Carlotta che arriverà tra qualche mese con la speranza che la possa, in futuro, vedere come una guerriera: “Magari da grande mi vedrà come una guerriera. Da quando sono incinta mi sento una bomba: avvertirla dentro di me mi dà una forza incredibile! Mio marito le parla tutti i giorni dicendole che non vede l’ora di conoscerla. E’ bellissimo mettere la mano sul pancione e sentire che lei, in qualche modo, muovendosi, risponde a noi che le parliamo”.

Eleonora Daniele nel 2015 ha perso un fratello e questa gravidanza le ha ridato la gioia di vivere. A lui dedica un post su Instagram: “Amore mio. So che ci sei e che mi proteggi da lassù. Sai che ti penso ogni giorno, per tutto il resto della mia vita sarai sempre con me. Ora proteggerai anche Carlotta, alla quale racconterò di te. Le parlerò dei tuoi sorrisi , dei tuoi silenzi, di quanto tu sia importante per me”. Il fratello era autistico, infatti il post è scritto in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, ed in questo momento la conduttrice ha un pensiero per le tante persone che soffrono: “L’autismo è un mondo da scoprire, da amare, da rispettare. In questo momento penso che siano tanti i ragazzi che come te abbiano bisogno di aiuto e di sostegno insieme ai loro familiari. Allora in questo giorno speciale nel quale tutto il mondo si illuminerà di blu, le nostre anime sono più vicine che mai, per leggere dai tuoi occhi il coraggio, la forza e la speranza di continuare a lottare tutti insieme”.

