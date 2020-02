Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, il ragazzo per la cui morte si dovrà rifare il processo, commenta la sentenza della Cassazione a Quarto Grado.

Unimamme, forse saprete che ieri la Casazione si è pronunciata sulla vicenda di Marco Vannini, morto a 22 anni nella casa della fidanzata a Ladispoli.

Nuovo processo per Marco Vannini

Secondo la Cassazione il processo, che vede come principale imputato Antonio Ciontoli dove Marco era ospite, va rifatto. Marina Conte, mamma di Marco, che per tutti questi anni ha seguito tenacemente le vicende processuali realtive all’omicidio del figlio, ha commentato a Quarto Grado: ” questa mattina quando sono arrivata in Cassazione , ho sentito parlare il Procuratore generale che è stato molto determinato. Ero un po’ preoccupata, avevo paura dopo due delusioni che mi avevano lasciato l’amaro in bocca. Marco era vicino a me. Io sono sempre stata cattolica ma non ero una donna di preghiera, ma dopo la morte di Marco sono diventata molto religiosa. E anche ieri sono andata in chiesa a pregare. Appena ho saputo la sentenza, ho lanciato un urlo di dolore“.

Non appena ascoltata la sentenza la donna ha poi commentato a Le iene: “Marco se la merita la giustizia, l’hanno lasciato morire, lui si poteva salvare”. In tanti, fuori dal palazzo, hanno atteso la senteza, quando si è saputa la sentenza sono partiti gli applausi di gioia. “Abbiamo perso tante battaglie, ma quella più importante l’abbiamo vinta noi” ha dichiarato, fuori dal tribunale, papà Valerio. Unimamme, cosa ne pensate delle parole di mamma Marina a Quarto Grado?

