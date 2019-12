Un papà scrive una lettera alla figlia.

Il padre è spesso il “guardiano” della propria figlia. Protettivo all’inverosimile nei suoi confronti e aggressivo verso ogni ragazzo che le si avvicini. Ma è questo il ruolo giusto? Siamo sicuri che questo retaggio antico ci indichi il giusto modo per educare le nostre figlie? Un papà, Ferrett Steinmetz è in profondo disaccordo e ci spiega perché con una lettera.

“Cara figlia, hai bisogno di fare i tuoi errori”: un papà scrive alla figlia

Questo papà è stanco di sentirsi dire che deve “minacciare” i ragazzi che escono con la figlia e quindi ha deciso di spiegarsi. Di seguito la traduzione della sua lettera che ha ricevuto migliaia di visualizzazioni:

“Su internet si trovano spesso decaloghi, che vorrebbero essere spiritosi, intitolati “Dieci regole per uscire con mia figlia”. L’esempio più calzante che si può fare per far capire lo spirito di questi “divertenti” elenchi di regole e questo: “Regola quattro: Sono sicuro che ti è stato detto che nel mondo di oggi il sesso senza l’uso di certe barriere può ucciderti. Lasciami spiegare: se si parla di sesso e di mia figlia, io sono la barriera, e io ti ucciderò.”

In sostanza tutto si riduce a: i ragazzi sono delle minacce, il sesso fa schifo quando lo fanno gli altri e mia figlia è una bambola di plastica di cui controllo il destino.

Dunque, io amo fare sesso e amando mia figlia desidero che anche lei abbia dalla vita tutte le gioie che ne posso cogliere io, possibilmente anche di più. Non voglio sapere i dettagli, perché come immagino lei non voglia conoscere i miei io non voglio sapere nulla dei suoi… ma parlando in astratto, be’, vai e divertiti.

Il sesso consensuale non è qualcosa che non gli uomini prendono da te; è qualcosa che tu dai. Non ti sminuisce se dai piacere o lo ricevi. E chi ti dice diversamente è solo un uomo che dà molta poca importanza alla donna e al suo ruolo nel mondo.

Certo, qualcuno potrà spezzarti il cuore, non lo nego, e di conseguenza spezzerà il mio. Ti ho tenuta stretta singhiozzando quando il tuo ragazzo ti ha tradito e mi sono sentito a pezzi. Ma sai cosa mi farebbe ancora più male? Vederti chiusa in una gabbia di vetro, senza la capacità di fare esperienza e vivere profondamente la vita.

Tu non sei me né un’estensione della mia volontà e per questo hai bisogno di fare i tuoi errori. Io ci sarò quando sarai affranta e quando ti perderai… ma ti sembrerà strano: per me c’è un valore anche nel sentirsi perso. C’è una forza che nasce dallo scoprire la propria strada, cadendo e rialzandosi.

Tu sei una persona, prima di tutto, e alcune cose che amerai mi sembreranno brutte, assurde, forse anche pazze! Ma è questo il bello del mondo. Pensa come sarebbe se tutti amassimo le stesse cose. Ma soprattutto, pensa che uomo triste sarei io se ti manipolassi per farti crescere a forma dei miei desideri. Ama la musica che io odio, guarda i film che io detesto, diventa una donna forte che sa dove è la sua felicità e sa cosa fare per ottenerla.

Ora, la vita ti ferirà. Ma non ti dirò che il sesso è il male, o che tu sei sbagliata perché lo desideri, o che altre persone sono sbagliate per volerlo da te se sei disposta a darlo. Mi rifiuto di perpetuare, neanche per scherzo, l’idea che le persone da cui è attratta mia figlia siano i miei nemici.

Non sono il guardiano che ti blocca nella torre. Idealmente, sono lo spazio sicuro di mia figlia, un giardino in cui tornare quando il mondo si è rivelato un po ‘troppo crudele, un posto dove puoi recuperare e riflettere sugli errori del passato e sapere che qui c’è qualcuno che ti ama con tutto il cuore e che ti abbraccerà fino a quando le lacrime si asciugheranno.

Questo è quello che voglio per te, tesoro. Una vita audace piena di grandi errori e trionfi ancor più grandi.

Adesso esci e vai a cercare tutte le cose che ami.”

Si può essere in disaccordo? Certo il primo istinto è sempre quello di pensare alle nostre figlie come un bene prezioso da proteggere, ma forse facendo così non stiamo facendo il meglio per la loro crescita e indipendenza. E voi unimamme che ne pensate di queste parole, le mostrerete ai papà delle vostre figlie?

