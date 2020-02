Formazione delle classi per l’anno scolastico 2020/2021. Concluse le iscrizioni. Ecco cosa bisogna sapere.

Conclusa la fase di iscrizione degli studenti a un nuovo ciclo scolastico, è arrivato il momento della formazione delle nuove classi per l’anno 2020/2021. Ecco cosa bisogna sapere sui criteri utilizzati. Le informazioni utili.

Lo scorso 31 gennaio si sono chiuse le iscrizioni a scuola, alla prima classe di un nuovo ciclo scolastico, per l’anno 2020/2021. Alunni e famiglie alle prese con la scelta della scuola dove iniziare le elementari le medie o dell’indirizzo di studi per le superiori dovrebbero aver già fatto le proprie scelte, seguendo la procedura online sull’apposito sito del Ministero dell’Istruzione. Si tratta di una scelta importante, soprattutto per le superiori.

Ora si passa alla formazione delle classi prime di inizio del nuovo corso di studi. I bambini usciti dalla scuola d’infanzia il prossimo anno andranno alle elementari, quelli che a giugno termineranno le elementari andranno alle medie e quelli che supereranno l’esame di terza media andranno alla scuola superiore.

Le istituzioni scolastiche formeranno le nuove classi, seguendo i criteri generali stabiliti nella Legge n. 133 del 06/08/2008 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20/03/2009.

Le classi prime di ogni grado di istruzione vanno costituite in base al numero degli alunni iscritti, nel limite delle risorse assegnate a ciascuna scuola. Il limite massimo di alunni per una classe deve essere calcolato tendo conto, oltre della normativa di riferimento, anche della dimensione delle aule e del rispetto delle norme sulla sicurezza. Inoltre, le classi vanno formate tenendo conto del limite di organico stabilito dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali.

Il dirigente scolastico forma le classi prime sulla base delle iscrizioni alla scuola e assegna gli alunni in base alla scelta del piano dell’offerta formativa (POF). Il numero minimo e massimo degli alunni per classe può essere incrementato o ridotto del 10% rispetto a quanto previsto dal DPR 81/09 in presenza di alunni disabili o per altre circostanze motivate, come le ragioni di sicurezza, ad esempio. Il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi assicurano il rispetto dei criteri fissati dalla legge nella formazione delle classi.

I criteri di formazione delle classi per ciascun ciclo scolastico

Ogni ciclo scolastico e grado di istruzione ha i suoi criteri di composizione delle classi. Ecco quali sono.

Scuola d’infanzia

Le sezioni delle scuole di infanzia (asili) sono composte da un numero di alunni che va dalle 18 alle 26 unità, salvo la presenza di bambini con disabilità. Le iscrizioni in eccedenza saranno ridistribuite tra le diverse sezioni della stessa scuola, in ogni caso, il numero massimo di alunni per sezione è di 29 unità.

Scuola primaria

Nelle scuole primarie o elementari, le classi prime sono formate dai 15 ai 26 alunni, salvo la presenza di alunni con disabilità. Le iscrizioni in eccedenza sono ridistribuite tra le diverse sezioni della stessa scuola, e comunque, il numero massimo di alunni per classe è di 27 unità. Le pluriclasse possono essere formate da minimo di 8 e massimo di 18 alunni. Criteri speciali valgono poi per i comuni montani, le piccole isole e le aree abitate da minoranze, dove le classi potranno essere costituite con un numero minimo di 10 alunni.

Scuola secondaria di primo grado

Nelle scuole secondarie di primo grado o scuole medie, le classi prime sono formate dai 18 ai 27 alunni, salvo la presenza di alunni con disabilità. Le iscrizioni in eccedenza sono ridistribuite tra le diverse sezioni della stessa scuola. In ogni caso, il numero di alunni per classe non dovrà superare le 28 unità. Se le iscrizioni permettono che si formi una sola classe, questa potrà avere un massimo di 30 alunni.

Poi, nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree abitate da minoranze linguistiche, potranno essere formate classi composte da almeno 10 alunni. In queste zone, inoltre, potranno essere costituite delle pluriclassi, qualora il numero degli alunni obbligati non consenta la formazione di classi distinte, gli organi collegiali abbiano stabilito dei criteri di composizione delle classi ed abbiamo programmato interventi didattici funzionali in relazione a tale modello organizzativo. Il numero massimo per ciascuna pluriclasse è di 18 alunni.

Alle medie si possono autorizzare classi con il tempo prolungato (fino ad un massimo di 40 ore) in presenza di richieste a maggioranza da parte delle famiglie. In questi casi si possono stabilire eventuali incrementi di posti, su verifica preventiva da parte del MIUR e del MEF della sussistenza di economie aggiuntive e fermo restando gli obiettivi finanziari di cui all’art. art. 64, c. 6, del DL n. 112 del 25/06/08, convertito, con modificazioni dalla L. n. 133 del 06/08/08. Comunque, per ottenere l’autorizzazione alla formazione di classi con il tempo prolungato, la scuola dovrà assicurare la presenza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento dell’attività durante le fasce pomeridiane di un intero corso.

Scuola secondaria di secondo grado

Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado ovvero le scuole superiori (come licei ed istituti tecnici o professionali), le classi prime sono formate da almeno 27 alunni. Nella composizione delle classi, oltre al numero delle iscrizioni ricevute la scuola dovrà fare una previsione del numero degli alunni tenendo conto dei seguenti criteri:

eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna classe nei precedenti anni scolastici;

ciascuna classe nei precedenti anni scolastici; la serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva ;

; altri elementi valutabili, derivanti da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione.

Le iscrizioni in eccedenza saranno trasferite alle scuole vicine dello stesso ordine e tipo, o comunque, distribuite tra le sezioni senza superare il limite massimo di 30 unità per classe. Se le iscrizioni permettono la formazione di una sola classe, questa potrà essere composta da un massimo di 30 alunni. Nelle sezioni staccate, aggregate o di diverso indirizzo potranno essere formate classi composte da un numero minimo di 25 alunni.

Infine, riguardo alla presenza in classe di alunni con disabilità, l’art. 5, c. 2, del D.P.R. 81/2009 stabilisce che la formazione delle classi di ogni ordine e grado, incluse le sezioni di scuola d’infanzia, deve prevedere non più di 20 alunni per classe. Questa consistenza deve essere specificata e motivata dal Dirigente Scolastico, inoltre dovrà essere assicurata la presenza delle seguenti condizioni:

La consistenza numerica risponde alle esigenze formative degli alunni con disabilità ;

; Il progetto di integrazione deve definire espressamente strategie e metodologie adottate dai docenti di classe , dall’insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola;

deve definire espressamente , o da altro personale operante nella scuola; in ogni caso deve realizzare le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’art. 64, c. 6, del DL n. 112 del 25/06/08, convertito, con modificazioni dalla L. n. 133 del 06/08/08.

Queste indicazioni nella composizione delle classi prime per ogni ordine scolastico sono indicate dal portale di Orizzonte Scuola.

