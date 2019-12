Francesco Totti in un’intervista ha espresso la sua gratitudine verso la moglie ed il suo desiderio di allargare la famiglia.

Alla fiera della piccola editoria che si è tenuta in questi giorni a Roma, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, era presente alla presentazione del libro dello scrittore Paolo Condò. Intervistato dai giornalisti ha fatto una dichiarazione d’amore alla moglie Ilary Blasi ed ha annunciato il suo desiderio di allargare la famiglia. Ilary e Francesco sono sposati dal 2005 con il quale ha tre figli: Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 ed Isabel, nata il 10 marzo 2016. Lo scrittore Paolo Condò è lo stesso che ha firmato anche la biografia di Totti, “Un capitano”.

Francesco Totti: “Ilary per me è tutto. Vorrei il quarto figlio”

In occasione della presentazione del libro di Paolo Condò, condotta da Walter Veltroni, “La storia del calcio in 50 ritratti”, con le illustrazioni di Massimiliano Aurelio, Francesco Totti si è reso disponibile a rispondere ad alcune domande.

Oltre a rispondere a quelle che riguardano la Roma ed i Mondiali ha anche parlato di sua moglie: “Ilary per me è tutto. Mi ha dato tre perle e sto riuscendo a portarla sulla strada della quarta, devo trovare il momento giusto. Devo tutto a Ilary. E’ il mio braccio sinistro“. Una vera e propria dichiarazione d’amore: “Ilary mi ha fatto crescere e mi ha fatto capire tante cose”.

In seguito ha risposto anche ad una domanda che riguarda il figlio maggiore della coppia, Christian: “Si deve divertire, non deve pensare a nient’altro. Ha 14 anni, anche lui ha una passione, quello che vorrà fare, lo farà. L’importante è che lo faccia con la testa sua. Dovesse diventare un giocatore ben venga, se no prenderà un’altra strada“.

