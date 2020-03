La pasta di sale per i bambini: ecco come farla.

Non sempre è possibile andare fuori e quindi ci si ritrova in casa, e si rischia che i propri bimbi passino dalla tv ai videogiochi, annoiandosi o peggio ancora svuotandosi con attività che li rendono totalmente passivi. Una soluzione? Giocare con la pasta di sale!

La pasta di sale è un gioco che offre tantissimi vantaggi:

favorisce lo sviluppo dell’attività manipolativa nel bimbo,

è innocua, perché composta di ingredienti naturali,

può essere colorata con dei colori naturali e poi essere dipinta dopo averla cotta.

Come preparare la pasta di sale con i bambini

prendete del sale fino ( per comodità usate dei bicchieri),

mescolatelo con la stessa quantità di acqua tiepida,

aggiungete la farina in dose doppia rispetto alla dose del sale,

mescolate e nel farlo, aggiungete se volete un colorante alimentare per la pasta di sale.

Iniziate ad impastare il composto, finché non diventi omogeneo, e non risulti né troppo appiccicoso ne troppo poco morbido, nel caso lo fosse, lavorate la pasta di sale aggiungendo, a poco a poco, farina o acqua per rendere il tutto omogeneo. Quando siete riuscite ad ottenere una pasta bella liscia, potete iniziare ad usarla e proporla ai vostri bimbi. La pasta di sale può essere plasmata a piacimento, e si possono utilizzare per questo anche le formine per i biscotti che si hanno in casa, o sbizzarrirsi con la fantasia e provare a vedere cosa può venire fuori.

Una volta create le vostre forme colorate, potete metterle a riposare per circa mezza giornata e poi procedere nella cottura.

Come cuocere la pasta di sale per i bambini

Bisogna avere a disposizione un forno: posizionate le vostre creazioni all’interno, ad una temperatura tra i 75° e i 110° e aspettate finché non vedete che sono diventate dure. A quel punto potete toglierle dal forno e dipingerle!

E voi unimamme, siete pronte a far giocare i vostri bambini? Un accorgimento e un consiglio: se i vostri figli sono celiaci giocare con la pasta di sale, come con paste modellanti come Didò e Play-Doh, composte da farina, e normalmente innocue, può essere pericoloso in caso di ingestione accidentale o in caso i bambini si lecchino le dita o mettano le mani in bocca, spiega un medico di Humanitas. Importante è far lavare le mani ai bambini dopo averci giocato e controllarli.