Uno studio dimostra che i latticini interi fanno bene al cuore.

Un recente studio della University of Texas Health Science Center condotto presso la UTHealth contraddice quanto si pensava sui latticini.

Secondo gli scienziati:

latte

burro

formaggio

consumati anche in grande quantità non fanno male, anzi. Come accennato secondo questo studio i latticini interi non sono associabili al rischio di morte prematura.

Quindi non sono causa di:

infarti

ictus

Non fanno nemmeno ingrassare come invece, erroneamente, si pensava.

Non è infatti dimostrato che facciano ingrassare.

In questo studio sono stati presi in considerazione:

3 mila adulti

erano over 65

gli hanno misurato i livelli del plasta di 3 diversi acidi grassi trovati nei latticini da inizio 1992, dopo 6 anni e dopo 13

nessuno dei grassi è risultato associabile alle morti premature

il consumo di grassi ha diminuito del 14% il pericolo di ictus

Infine sappiate che i latticini magri sono spesso rinforzati da un aumento degli zuccheri e, naturalmente, questo non è salutare.

Unimamme cosa ne pensate di questo studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition?

Noi vi lasciamo con un approfondimento su come anche il latte vaccino faccia bene ai bambini.